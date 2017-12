A început procesul lui Bradley Manning

Procesul foarte aşteptat al tânărului militar american Bradley Manning s-a deschis ieri, la Curtea Marţială de la Fort Meade, Maryland, unde este judecat pentru una dintre cele mai importante scurgeri de documente confidenţiale din istoria SUA. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, a compărut la ora locală 09.45 (16.45, ora României) în faţa judecătoarei militare Denise Lind, după un an şi jumătate de audieri preliminare. Acuzatul a recunoscut deja, în cadrul audierilor, că a furnizat site-ului de Internet WikiLeaks mii de rapoarte militare clasate strict secret, însă neagă că ar fi intenţionat vreodată să facă rău SUA, aşa cum susţine acuzarea, declarând că a încercat să provoace o dezbatere publică pe tema războaielor americane din Irak şi Afganistan. În schimb, administraţia americană avansează ideea că fostul militar a pus, cu bună ştiinţă, SUA în pericol, divulgând documente secrete, la care avea acces pe când lucra ca analist de informaţii în Irak, din noiembrie 2009 până la arestarea sa, în mai 2010. Administraţia americană îl acuză pe Manning de colaborare cu inamicul, în acest caz al-Qaida, încercând să dovedească faptul că informaţiile divulgate au ajuns în mâinile organizaţiei teroriste. Rechizitoriul include 22 de capete de acuze, dintre care zece au fost recunoscute de Manning. În pofida faptului că a pledat vinovat pentru anumite capete de acuzare, tânărul riscă închisoarea pe viaţă, în cazul în care judecătoarea militară Denise Lind, care prezidează Curtea Marţială, va hotărî că este vinovat de ajutarea inamicilor SUA. Din rândul celor 150 de martori chemaţi la proces, 24 vor depune mărturii cu uşile închise, mai ales ambasadori şi oficiali din cadrul serviciilor de informaţii, dar şi un membru al comando-ului care a efectuat un raid, în mai 2011, împotriva buncărului lui Osama bin Laden, acesta trebuind să mărturisească dacă documente divulgate de către Manning au fost găsite în ascunzătoarea liderului al-Qaida.

Susţinători ai lui Manning, veniţi la baza militară Fort Meade, în apropiere de Washington, îl prezintă ca un simbol al păcii, un erou, pentru curajul de a denunţa abuzurile politicii americane în străinătate. Procesul lui Manning are o importanţă aparte, ţinând cont de faptul că administraţia Obama se află sub focul unor critici pentru ofensiva sa împotriva scurgerilor, după solicitarea registrelor apelurilor telefonice ale unor jurnalişti de la Associated Press şi Fox News. Marele absent al procesului este fondatorul WikiLeaks, Julian Assange. Acesta a amintit, într-un editorial publicat duminică în ”New York Times”, că Departamentul Justiţiei - care speră să-l judece pentru complot - este în al treilea an de când a declanşat anchetă penală în cazul WikiLeaks. Dezbaterile, prevăzute să se desfăşoare până la 23 august, s-au deschis la trei ani după arestarea lui Manning în Irak. Avocatul său, David Coombs, a denunţat ritmul lent al procedurii şi a solicitat abandonarea unor capete de acuzare, din cauza condiţiilor de detenţie de la Qauntico (Virginia), unde s-a aflat închis nouă luni, pe care raportorul special al ONU pentru tortură le-a calificat drept ”crude, inumane şi degradante”. Judecătoarea Denise Lind i-a acordat aproape patru luni de scurtare a pedepsei, din cei 154 de ani pe care îi riscă.