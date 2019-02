A început prohibiția la știucă! Vezi toate perioadele de prohibiție la pescuit în 2019

A fost publicat in Monitorul Oficial ORDINUL nr 54/76 din ianuarie 2019 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii in anul 2019. (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85/04.02.2019).

In baza acestui act emis se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv, iar in apele care constituie frontiera de stat, pe o durata de 45 de zile, in perioada 26 aprilie – 9 iunie inclusiv, cu exceptiile prevazute in ordin.

Cateva aspecte din ordinul privind prohibitia pe 2019 publicat in Monitorul Oficial:

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), al urmatoarelor speciilor de pesti:

Stiuca, de la data intrarii in vigoare a prezentului Ordin (4 februarie) pana la data de 15 martie inclusiv, dar si cu respectarea prevederilor art. (1), a respectivelor perioade de prohibitie.

In mod special, pe teritoriul RBDD, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ-sportiv la stiuca este permis numai cu retinerea a maximum doua exemplare pe zi, care sa insumeze nu mai mult de 5 kg, sau un singur exemplar daca greutatea lui depaseste 5 kg.

In mod special, pe teritoriul RBDD, in afara perioadelor de prohibitie, pescuitul recreativ sportiv la crap este permis numai cu retinerea unui singur exemplar pe zi, care sa nu depaseasca 5 kg.

Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in zona economica Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv.

Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice vii apele care constituie frontiera de strat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 26 aprilie- 9 iunie, inclusiv.

Pentru Golful Musura perioada de prohibitie se poate prelungi, pentru conditii hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), prin ordin comun al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al ministrului Mediului.

Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice vii in Complexul Razim-Sinoe si in lacurile litorale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 11 aprilie – 9 iunie inclusiv.

Se declara zone de refacere biologica pentru resursele acvatice vii, in perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, urmatoarele:

– Pe Dunarea Veche, sectorul cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 si pana la confluenta cu Canalul Raducu, tot timpul anului;

– Lacul Gasca din Complexul Somova – Parches, tot timpul anului;

– Lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;

– Cursul vechi al Bratului Sf. Gheorghe, in zonele cuprinse intre km 29-44, 49-58, 64-84, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea tuturor capturilor (catch and release) si a pescuitului comercial, permis numai in perioada 1 decembrie – 31 martie, iar in perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv, se admite doar pescuitul scrumbiei intre km 57 – 58, fara a aduce atingere perioadelor de prohibitie prevazute in prezentul ordin.

– Bratul Sf. Gheorghe de la Km 22 – 24, pe o durata de 30 de zile in perioada 15 octombrie – 15 noiembrie.

– Pe bratul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial al scrumbiei, fara a aduce atingere perioadelor de prohibitie prevazute in prezentul ordin.

– Fluviul Dunarea, zonele Mm 53 – 54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65.5, Mm 67 – 68,5 (Groapa Catargului si Pluton), pe o durata de 60 de zile, in perioada 1 martie – 29 aprilie inclusiv, si pe o durata de 60 de zile in perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, exceptie pescuitul comercial al scrumbiei, fara a aduce atingere perioadelor de prohibitie prevazute in prezentul ordin.

– Zonele cu regim de protectie intergrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (RBDD), inclusiv zona de renaturare Zagan, tot timpul anului.

Din prevederile Ordinului privind prohibitia pescuitului in scop comercial, familial si recreativ al scrumbiei de Dunare, aceasta se stabileste pe sectoare, astfel (Art. 7):

a) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 26 martie – 4 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 15 de zile, in perioada 1 aprilie – 15 aprilie inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis in tot cursul anului in fata gurilor de varsare a Dunarii in mare, pe o adancime de 5 km in largul marii si pe un coridor lat de 2 km socotit cate un kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sf. Gheorghe si Sulina. In fata bratului Chilia, latimea coridorului interzis este de un kilometru spre sud de axul bratului, iar spre nord pana la limita apelor teritoriale romane.

f) in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se admite pescuitul in scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci in perioada 18 aprilie – 27 aprilie inclusiv, in zonele aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 763/2015 pentru aprobarea Planului de Management si a Regulamentului Rezervatiei Biosferei ,,Delta Dunarii,,.

(info-delta.ro)