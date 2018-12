A început „războiul” psihologic înaintea partidei FCSB - FC Viitorul

În etapa a 19-a a Ligii 1 la fotbal, la 9 decembrie, de la ora 20.00, este programată întâlnirea dintre formaţiile FCSB şi FC Viitorul, ambele aflate în urmărirea liderului CFR. În direct la Digi Sport, Gigi Becali l-a muştruluit pe Florinel Coman, care a criticat modul în care este făcută echipa la FCSB, după care a spus nu o vede pe Viitorul capabilă să se implice în lupta pentru titlu. „Eu nu văd în Viitorul o contracandidată. Nu văd să aibă forţa. E adevărat, joacă cel mai frumos fotbal, dar de la frumos până la consistent mai este puţin mai mult. Dacă nu o văd pe Viitorul la titlu, să zic minciuni din politeţe? Nu o văd pe Viitorul la titlu”, a spus Gigi Becali.

Deranjat de aceste afirmaţii, Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, a intervenit telefonic şi l-a acuzat pe finanţatorul FCSB că denigrează echipa constănţeană. „Am văzut o persoană care încearcă să strice tot ce munceşte Viitorul, toată munca noastră pe care o facem. Care sunt cei mai buni jucători ai lui Steaua în momentul de faţă, care au marcat cele mai multe goluri? Tănase şi Coman. Să ieşi şi să-i denigrezi la televizor. Nu se poate. Dacă el chiar are de gând să nu doarmă noaptea din cauza noastră, atunci să fie sănătos. Eu ştiu un singur lucru, aşa de mare cum e el, în ultimii trei ani nu a câştigat campionatul, dar Viitorul a câştigat. Până acum, nu ne băgau în seamă. Vorbeşte de FCSB şi vezi-ţi de casa ta. Să-i fie ruşine. Denigrează toată munca noastră, aşa cum a făcut-o şi când am luat campionatul. O să încercăm să-i batem, când putem, că am văzut că ei sunt prea mari şi probabil o să ne fie foarte greu, dar nu e imposibil”, a declarat Gică Hagi.

Gigi Becali a revenit la Digi Sport după ce a fost criticat de Gheorghe Hagi şi a promis că nu va mai vorbi despre naşul său şi nici despre echipa lui, dar a anunţat „război mare” în meciul direct: „Dacă l-am supărat cu ceva, eu îmi cer iertare. De acum încolo o să mint şi o să spun că îmi e frică de Viitorul. Nu o să mai zic nimic. Din ceea ce am spus, eu am scos în relief valoarea antrenorului. Pentru că ei au antrenor, de aia ajung acolo. Să mă ierte dacă l-am supărat. Nu vreau să-l mai supăr niciodată. Dar să îi arăt că nu m-am supărat deloc, o să fac o glumă acum: îi arunc mănuşa peste două etape. Îţi dai seama că o să mă duc eu la echipă după toate astea, nu? O să fie război mare! De ce nu m-a lăsat să dorm? Că trebuia să mă lase să dorm, acum m-a deşteptat, m-a enervat şi o să fie război mare”.