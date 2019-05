16:30:32 / 06 Mai 2019

Borduri

Fagadau, opreste te! Ne ai zapacit cu borduri in toata constanta. Pune in mortii ma tii borduri la toate mormintele mortilor ma tii si lasa ne pe noi in pace. Sigur nu se va mai urca nicio masina pe trotuar pe baba novac. Cine va opri p acolo din diferite motive, o va face pe partea carosabila si va bloca un sens.