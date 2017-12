A început reducerea numărului de profesori

Conform directivei ministerului Educaţiei de reducere a posturilor, inspectoratetele din ţară au început să dea afară suplinitori necalificaţi şi să închidă şcoliile din zona rurală care nu au destui elevi. Aproape în fiecare judeţ vor fi desfiinţate sute de posturi, iar copiii vor fi trimişi să înveţe în altă parte. Cea mai dificilă situaţie este în zonele rurale, multe inspectorate luînd decizia de a închide şcolile de la ţară care au un număr prea mic de elevi. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat însă că directiva ministerului a fost prost înţeleasă: „Nu trebuie să închidem şcolile şi să nu ne pese ce se va întîmpla cu elevii. Trebuie să vedem dacă sînt mijloace de transport să îi ducă la şcoli din centrul comunei, unde e un învăţător şi un profesor la fiecare clasă”. Ministerul va aproba desfiinţarea şcolilor doar dacă elevii pot fi mutaţi în alte unităţi de învăţămînt. La nivelul judeţului Constanţa, nici cadrele didactice şi nici elevii nu trebuie să-şi facă griji. Dacă în restul ţării sînt desfiinţate posturi, la Constanţa Inspectoratul Şcolar Judeţean mai are nevoie de încă 880 de cadre didactice pentru a ocupa catedrele libere. În ceea ce priveşte şcolile din mediul rural, acestea nu vor fi desfiinţate dacă nu mai există nicio unitate de învăţămînt în apropiere, chiar dacă numărul elevilor este mai mic decît prevăd normele. Eficientizarea şcolilor se va petrece însăîn mediul urban. „La oraş şcolile sînt mai aproape una de alta şi putem face acest lucru. Dacă sînt două şcoli apropiate care au un număr prea mic de elevi (sub 20 de elevi în clasă pentru ciclul primar şi sub 25 de elevi în ciclul gimnazial) le vom comasa”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, Petrică Miu. Cel mnai probabil, unităţile şcolare din oraşe care îşi vor pierde elevii în urma comasării cu alte şcoli vor fi transformate în grădiniţe.