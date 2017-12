A încetat dfin viaţă cântăreaţa de jazz Abbey Lincoln

Cântăreaţa de jazz americană Abbey Lincoln, care a fost şi o militantă pentru drepturile civile, a murit la vârsta de 80 de ani. Abbey Lincoln a murit sâmbătă, într-un azil din New York, potrivit nepoatei sale Evelyn Mason. Cauzele morţii nu au fost precizate, dar artista avea probleme de sănătate.

Abbie Lincoln a cunoscut succesul în anii 1950 şi 1960. După ce a luat o pauză în anii 1970, cântăreaţa s-a întors pe scenă câţiva ani mai târziu. Primul său album, „Affair... a Story of a Girl in Love”, a fost lansat în anul 1956 şi a devenit imediat un mare succes. În acelaşi an, Abbie Lincoln a apărut în primul său film, „The Girl Can\'t Help It”. Cântăreaţa a început să militeze pentru drepturile civile după căsătoria sa, din 1962, cu Max Roach, unul dintre primii artişti care a experimentat ritmul bebop şi militant pentru drepturile omului. În 1968, Abbey Lincoln a jucat în comedia romantică „For Love of Ivy / De dragul lui Ivy”, alături de Sidney Poitier.