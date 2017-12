A încetat din viaţă actorul Charles Napier

Actorul american Charles Napier, cunoscut pentru rolurile sale de duri din seriale precum „The Oregon Trail”, „Dallas” sau „The Critic”, a murit în cursul zilei de miercuri, la spitalul Bakersfield Memorial din California, la vârsta de 75 de ani. Moartea sa a survenit la 24 de ore după ce a fost găsit prăbuşit în casa lui, actorul a fost transportat la spital, unde a fost conectat la aparate la terapie intensivă. Cauza morţii lui a rămas deocamdată necunoscută.

Printre filmele în care a apărut se numără şi „Rambo: First Blood Part II”, „Philadelphia”, „Silence of the Lambs / Tăcerea mieilor” sau „The Cable Guy / Tipul de la cablu”.