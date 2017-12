A încetat din viaţă actriţa Gloria Stuart

Gloria Stuart, una dintre actriţele de prim rang de la Hollywood în anii 1930, care a redevenit celebră în anul 1997 odată cu rolul supravieţuitoarei Rose în filmul „Titanic”, regizat de James Cameron, a murit la vârsta de 100 de ani. Fiica ei, Sylvia Thompson, a declarat că actriţa Gloria Stuart a decedat în noaptea de duminică spre luni, în locuinţa ei din Los Angeles. Actriţa a fost diagnosticată cu cancer mamar în urmă cu cinci ani, însă reuşise să învingă această maladie.

Gloria Stuart s-a născut pe 4 iulie 1910 în Santa Monica şi a studiat arta dramatică şi filosofia înainte de a juca în piese de teatru şi mai târziu în filme produse la Hollywood. A fost unul dintre membrii fondatori ai Sindicatului Actorilor Americani / Screen Actors Guild şi în anii 1930 a semnat contracte importante cu Universal Studios şi cu 20th Century Fox. A jucat în filme din genuri diverite, apărând la începutul carierei în horrorul „The Invisible Man / Omul invizibil” în 1933, iar apoi jucând alături de Shirley Temple în „Poor Little Rich Girl” şi colaborând cu regizorul Busby Berkeley la rolul din „Gold Diggers of 1935”. După ce contractele sale au expirat la începutul anilor 1940, actriţa a jucat tot mai puţin în filme şi a început să picteze. Gloria Stuart a renunţat să mai joace în filme în 1946, iar după aproape 30 de ani, a reînceput să joace în producţii de televiziune. Lungmetrajul „Titanic”, regizat în 1997 de James Cameron, a fost filmul care i-a adus Gloriei Stuart faima de odioară, dar şi o nominalizare la premiile Oscar, la vârsta de 87 de ani. Gloria Stuart este de altfel cea mai în vârstă actriţă nominalizată vreodată la Oscar. În acest film, a interpretat rolul lui Rose, la bătrâneţe. În autobiografia ei din 1999, intitulată „Gloria Stuart: I Just Kept Hoping”, actriţa a declarat: „Ştiam că rolul pe care îl doream şi îl aşteptam de atât de mulţi ani sosise în sfârşit!”.

Gloria Stuart a fost căsătorită de două ori, cu Blair Gordon Newell, de care a divorţat în 1934, şi cu Arthur Sheekman, alături de care a trăit până la moartea acestuia în 1978.