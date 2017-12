A încetat din viaţă compozitorul George David Weiss

Autorul unor cântece celebre, precum ”What A Wonderful World”, interpretat de Louis Armstrong sau ”Can\'t Help Falling In Love”, interpretat de Elvis Presley, George David Weiss a murit luni, în oraşul american Oldwick, la vârsta de 89 de ani. Decesul compozitorului american a fost anunţat printr-un comunicat postat pe site-ul Sindicatului Compozitorilor Americani, al cărui preşedinte a fost timp de mulţi ani.

George David Weiss a studiat la Juilliard School of Music, iar apoi a făcut aranjamentul muzical pentru orchestrele dirijate de Stan Kenton şi Vincent Lopez. Weiss a compus coloana sonoră a musicalului special conceput pentru Sammy Davis Jr. şi intitulat ”Mr. Wonderful”, pus în scenă pe Broadway, în 1956. Printre creaţiile sale ulterioare se numără musicalurile ”First Impressions” şi ”Maggie Flynn”. În 1961, a compus ”Can\'t Help Falling In Love”, o adaptare a piesei franceze ”Plaisir d\'Amour”, împreună cu producătorii muzicali Hugo Peretti şi Luigi Creatore. Inclusă pe coloana sonoră a filmului ”Blue Hawaii”, cu Elvis Presley în rolul principal, piesa a ajuns pe locul al doilea în topurile muzicale americane. Elvis Presley a folosit-o ulterior, timp de mulţi ani, ca piesă cu care îşi încheia toate concertele live. George David Weiss, Hugo Peretti şi Luigi Creatore au colaborat şi la adaptarea cântecului ”Mbube”, compus de muzicianul sud-african Solomon Linda. Versiunea americană, ”The Lion Sleep Tonight”, a devenit un adevărat hit, fiind preluată ulterior de Tokens, Kark Denver şi Robert John. După ce studiourile Disney au folosit această piesă pe coloana sonoră a filmului ”The Lion King / Regele Leu”, muzicianul Solomon Linda a dat în judecată aceste studiouri, iar o înţelegere financiară între cele două părţi a fost încheiată în 2006.

Compusă împreună cu producătorul şi compozitorul Bon Thiele, piesa ”What A Wonderful World” nu a fost un succes pentru Louis Armstrong în momentul lansării, în anul 1968. Piesa a intrat însă în primele 40 de poziţii ale topului Billboard în 1988, după ce a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului ”Good Morning, Vietnam” şi a devenit de atunci un adevărat hit, fiind inclusă în mod constant în reclame, lungmetraje şi producţii de televiziune. Printre celelalte compoziţii memorabile ale muzicianului George David Weiss se numără ”Lullabye of Birdland”, scrisă împreună cu pianistul de jazz George Shearing, ”Wheel of Fortune”, un hit din anul 1952 lansat de Kay Starr şi piesa ”Stay With Me”, interpretată de cântăreaţa R&B Lorraine Ellison, compusă împreună cu Jerry Ragavoy.