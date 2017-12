A încetat din viaţă Gil Scott-Heron

Poetul şi muzicianul american, Gil Scott-Heron, considerat drept un inspirator al dezvoltării curentului rap, a murit, la vârsta de 62 de ani, într-un spital din New York. Cauza morţii artistului nu este clară, însă apropiaţii săi spun că acesta s-ar fi îmbolnăvit la scurt timp după ce s-a întors dintr-o călătorie în Europa.

Gil Scott-Heron s-a născut la Chicago, în 1949, fiind fiul unui jucător de fotbal, şi a crescut în Tennessee înainte de a se muta definitiv la New York. A colaborat foarte mult cu pianistul Brian Jackson, pe care l-a cunoscut la Universitatea Lincoln. Stilul pe care l-a dezvoltat alături de acesta, caracterizat prin îmbinarea dintre percuţia minimalistă şi poezie, au făcut ca Scott-Heron să primească numele de “Părintele muzicii rap”, titulatură cu care, însă, nu era de acord. În 1970 a înregistrat piesa care i-a adus celebritatea, „The Revolution Will Not be Televised”, piesă cu un puternic mesaj politic, care a făcut parte din albumul „125th and Lenox”. În cariera sa, în care a adoptat mai multe stiluri, precum soul, jazz, blues sau recitalul de cuvinte, a înregistrat peste zece alte albume şi a influenţat o importantă serie de staruri hip-hop. A fost un critic muzical acerb al apartheidului şi al puterii nucleare, fiind considerat de militanţii afro-american o portavoce a doleanţelor lor. Atât poezia, cât şi muzica sa aveau printre teme dreptatea, drepturile civile şi militau împotriva societăţii consumeriste din anii 1970 şi 1980, dar şi împotriva dezvoltării tehnologiei nucleare. Printre hiturile sale se numără “Johannesburg” din 1975, “Home Is Where the Hatred Is” din 1971, “We Almost Lost Detroit” din (1977, “Message to the Messengers” din 1993.

Gil Scott-Heron a mai scris în mod sincer şi despre propriile lupte, cu drogurile şi alcoolul. De altfel, a petrecut un an şi jumătate în închisoare pentru posesie de droguri, fapt care l-a forţat să se confrunte cu realitatea dependenţei de care suferea. Anul trecut a scos cel mai recent album al său, „I\'m New Here”, care l-a readus în atenţia criticii şi l-a făcut popular în rândul publicului tânăr. A fost apreciat de numeroşi artişti dintr-o gamă largă de stiluri muzicale şi literar, rapperul Kanye West i-a adus, de altfel, un omagiu pe albumul său din 2010 \'”My Beautiful Dark Twisted Fantasy”.