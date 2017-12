Actorul britanic Pete Postlethwaite, nominalizat la premiile Oscar, a murit duminică, la vârsta de 64 de ani, din cauza unei maladii cronice. Actorul a murit în somn, într-un spital din Shropshire, Marea Britanie, în urma unei lungi suferinţe, a declarat un prieten al artistului. Anterior, în anii 1990, Pete Postlethwaite s-a luptat cu un cancer testicular. Pete Postlethwaite era căsătorit cu Jacqueline Morrish din 1987, cu care a avut doi copii.

Actorul Pete Postlethwaite a fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul din filmul „In the Name of the Father / În numele tatălui” din 1993 şi a câştigat premiul National Board of Review în anul 1995, pentru rolul din filmul „The Usual Suspects / Suspecţi de serviciu”. Totodată, a fost nominalizat la premiul Broadcast Film Critics Association pe 2011, alături de disribuţia filmului „The Town / Oraşul” de Ben Affleck. Printre filmele în care a jucat Pete Postlethwaite se numără „Inception / Începutul” în 2010), „The Omen / Omen: profeţia” din 2006, „Dark Water / Apă întunecată” în 2005, „Amistad” în 1997 sau „Romeo + Juliet / Romeo şi Julieta” în 1996.

Nu puţini au fost cei car i-au remarcat talentul. Steven Spielberg spunea despre Pete Postlethwaite că este cel mai bun actor din lume şi era şi colegul preferat al Sofiei Loren.