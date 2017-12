A încetat din viaţă saxofonistul James Moody

Saxofonistul american de jazz James Moody, un maestru al improvizaţiei, celebru pentru compoziţia “Moody’s Mood for Love”, a murit, joi, în oraşul San Diego, din cauza unui cancer pancreatic, la vârsta de 85 de ani. James Moody a încetat din viaţă în clinica San Diego Hospice and Institute for Palliative Care, unde se internase la începutul acestei săptămâni, a declarat soţia muzicianului, Linda Moody, într-un comunicat postat pe site-ul artistului.

Născut în Georgia şi crescut în New Jersey, James Moody este considerat unul dintre cei mai mari muzicieni de jazz din SUA. A cântat alături de alţi muzicieni celebri, precum Dizzy Gillespie, Lionel Hampton şi B.B. King şi a fost nominalizat de patru ori la premiile Grammy, considerate cele mai prestigioase recompense din industria muzicală americană. James Moody şi-a început cariera muzicală către sfârşitul anilor 1940, după ce a luptat în armata americană, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. A continuat să compună şi să susţină concerte până la mijlocul anilor 2000. Talentat saxofonist şi flautist, este celebru pentru compoziţia “Moody’s Mood for Love”, o versiune bazată pe improvizaţie a popularului cântec din anii 1930 “I’m in the Mood for Love”. Artistul american a lansat peste 60 de albume, iar în anul 2007 a fost recompensat de Kennedy Center din Washington cu distincţia Living Jazz Legend Award.