A încetat din viaţă Ted Kennedy

Senatorul american Edward “Ted” Kennedy, ultimul patriarh al dinastiei Kennedy, a încetat din viaţă marţi seară, la vîrsta de 77 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Fratele preşedintelui John F. Kennedy asasinat în 1963, a fost senator de Massachusetts, fiind ales pentru prima dată în 1962. A suferit o intervenţie chirurgicală în luna iunie, pentru îndepărtarea unei tumori canceroase pe creier şi de atunci acesta s-a retras din viaţa publică.

S-a născut în Brooklin, în apropiere de Boston, statul Massachusetts, la 22 februarie 1932, fiind cel mai mic dintre cei nouă copii ai familiei Kennedy. A urmat cursurile primare în Marea Britanie, unde tatăl său a fost ambasador al SUA. A studiat la Academia Milton şi apoi la Universitatea Harvard, ale cărei cursuri le-a absolvit în 1956, după o întrerupere de doi ani. A urmat un an de studii la Institutul Internaţional de drept de la Haga. S-a întors în SUA, unde a urmat cursurile de Drept ale Universităţii din Virginia, obţinînd licenţa, în 1959. În acelaşi an, s-a înscris în Baroul din Massachusetts. Şi-a satisfăcut serviciul militar între 1951 şi 1953, ca simplu soldat în cadrul trupelor americane staţionate în Franţa. În 1956, a lucrat ca reporter al Agenţiei International News Service, în Africa de Nord. A intrat în politică în 1958, cînd a fost managerul campaniei electorale a fratelui său, John, care candida în statul Massachusetts pentru un al doilea mandat în Senat. În 1960, a coordonat campania electorală prezidenţială a acestuia în statele vestice. A fost ales pentru a termina ultimii doi ani ai mandatului fratelui său John Kennedy, devenit preşedinte al SUA şi asasinat în 1963.

În 1962, a fost ales senator de Massachusetts, pe o perioadă de doi ani, fiind reales în 1964, 1970, 1976, 1982, 1988, 1994, 2000 şi 2006. Pentru activitatea sa îndelungată în Senat a fost numit “Leul Senatului”. Nu a candidat la alegerile prezidenţiale din 1976. Unul dintre motive a fost implicarea sa directă în Afacerea Chappaquiddick. În iulie 1969, asistenta sa Mary Jo Kopechne şi-a pierdut viaţa în urma scufundării într-un rîu a maşinii la bordul căreia se afla, condusă de Ted Kennedy. A preluat cârma uneia dintre cele mai cunoscute familii politice după ce doi fraţi mai mari au fost asasinaţi (fratele său cel mai vîrstnic, Joseph (1915-1944) a fost ucis în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial, John Fitzgerald (n.1917) a fost asasinat în 1963 la Dallas, iar Robert Francis (n.1925) a fost asasinat în 1968, la Los Angeles, în timp ce candida cu succes pentru investitura Partidului Democrat la alegerile prezidenţiale). Este autorul lucrărilor “Decisions for a Decade” (1968) şi “In Critical Condition” (1972), “America Back On Track” (2006), “My Senator and Me: A Dog\'s-Eye View of Washington, D.C” (2006), “True Compass: A Memoir” (2009). A fost căsătorit cu Joan Bennett Kennedy (1958-1982), cu care a avut trei copii: Kara, Edward Jr. şi Patrick. S-a căsătorit cu Victoria Reggie Kennedy în 1992.

Senatorul a supravieţuit în 1964 unui accident de avion, dar a rămas cu probleme la coloană. Edward Kennedy a fost operat preventiv, în octombrie 2007, la Boston, pentru eliberarea unui blocaj pe artera carotidă. În martie 2008 a fost diagnosticat cu o tumoare malignă pe creier, fiind operat şi supus chimioterapie şi tratamentului cu radiaţii, însă boala a recidivat.

Omagii din întreaga lume

Liderii politici din SUA şi din toată lumea i-au adus omagii senatorului Kennedy. Declarîndu-se “cu inima frîntă”, preşedintele Obama a apreciat că “un capitol important din istoria SUA este închis”. Liderul majorităţii democrate din Senat, Harry Reid, şi-a exprimat tristeţea pentru dispariţia Patriarhului, în timp ce Nancy Reagan, soţia fostului preşedinte republican Ronald Reagan, a subliniat că soţul ei şi Ted au ştiut mereu să găsească un teren de înţelegere şi au avut mult respect unul pentru celălalt. La rîndul său, premierul britanic Gordon Brown a apreciat că Ted Kennedy va fi regretat pe fiecare continent, în timp ce omologul său irlandez a afirmat că ţara sa a pierdut un veritabil prieten.

În urmă cu numai două săptămîni, pe 11 august, sora lui Ted, Eunice Kennedy Shriver, a murit la vîrsta de 88 de ani. Grav bolnav, senatorul nu a putut însă participa la funeralii. Acesta va fi înmormîntat în Cimitirul Militar din Arlington, în Virginia, alături de fraţii săi John şi Robert. Data funeraliilor nu a fost precizată. Cimitirul Arlington, rezervat militarilor, figurilor eroice ale istoriei americane, preşedinţilor şi judecătorilor Curţii Supreme, are peste 300.000 de morminte.