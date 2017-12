A înţărcat bălaia!

Guralivul sau mălai mare al politichiei noastre este un stropitor fără pereche. Dacă îi tragi bla-bla-bla-urile de sub picioare, fie şi în glumă, se izbeşte cu fundul lui mare de duşumea. Mălai mare se scîrboşeşte ori de cîte ori îi iei din braţe jucărica puterii. Scînceşte îndrăcit şi îşi întinde lumînările pe pereţi ca un copil tîmp. Să-l vedeţi pe grăsuliul guraliv cum se agită şi cum loveşte îndrăcit tot ceea ce îi iese în cale cu ghetuţele lui murdare de bălegar încă de pe vremea cînd slujea comunismul. Guralivul mălai mare ne abureşte în legătură cu efectele usturoiului pe care susţine că nu l-a mîncat. Tuturor le miroase gura, chipurile, şi numai el emană printre dinţii lui stricaţi esenţă de iasomie. Mai nou, din cîte înţeleg, esenţa de iasomie reprezintă simbolul imaculaţilor şi nepătaţilor din urbea noastră! Mălai mare pozează în sfînt cu mult păr pe piept şi încearcă să o imite pe Gioconda. Ca să impresioneze şi mai mult, îşi îndeasă în gură gogoşi de gumă de mestecat. În cazul lui, guma reprezintă materia de bază pentru mestecat baloane care fac plici pe pereţii opiniei publice. Guralivul mălai mare se jură că nu fură, chit că a fost văzut de nenumărate ori cu raţa-n gură! Dumnealui s-a lepădat de toate păcatele trecutului său de doi lei şi defilează ca unic şi inegalabil luptător împotriva corupţiei. Aşteptăm cu interes ziua cînd ne va spune că este sărac şi cîrpit în fund, pentru că de cinstit îl ştim cu toţii, de n-ar fi ghilimelele... Am trăit şi ziua în care mălai mare şi-a turnat, ca un berbec ce este, multă cenuşă în cap! Că să-l iertăm, mă rog, că a fost beat cînd s-a întîmplat... Bazîndu-se pe efectele esenţei de iasomie, care ia mirosul de usturoi corupt cu mîna, mălai mare ţine discursuri despre viaţa şi activitatea revoluţionară a lui Harap-Alb. Adică, se înţelege, despre dumnealui! El e alb şi toţi sînt negri şi pitici! E tare guralivul la palavre politice şi lauda de sine. În realitate, e disperat că pierde poziţia privilegiată de lîngă ciolan. Oricum, pînă acum, i-au ţinut toate şmecheriile. De cînd a simţit că i se rupe aţa, mălai mare a început să se dea în spectacol. E specialitatea lui. Cum nu-i convine ceva, şi istoria contemporană a clevetitorilor atestă acest lucru, face mare deranj în partid, trage apa zgomotos, gîrîie puturos cînd vorbesc alţii, ceea ce lui, evident, îi place, şi, mai ales, înjură. Ador momentele unicat cînd mălai mare face pe fata mare, chiar dacă se dă repede de gol. Cît de mult şi de strident s-ar vopsi el, năravul îi joacă feste. E de-a dreptul ridicol. Chiar nu-i spune nimeni chestia asta? Guralivul mălai mare se laudă singur. I-au pierit bieţii lăudători pe care îi moştenise din anii puterii lui populare. Acum, ca să ne impresioneze ca victimă, face gargară cu ceai de iasomie, poate, poate, scapă de damful de doagă şi de usturoi. De altfel, tot usturoiul i-a secerat şi pe bieţii lui lăudători... Cînd acuză, încercînd să-l imite pe comisarul Moldovan, cel cu mîinile curate şi dezinfectate, mălai mare e de-a dreptul caraghios. Dacă are tupeu, nu-i aşa?, ameninţă că ne arată el nouă! Nouă, zece... Aşa se întîmplă cu cei pe care nu-i laşi pe mîna DNA! Guralivul mălai mare face demonstraţii de cinste, corectitudine şi omenie, de parcă nu se ştie ce-i poate pielea! Pozează în mielul blînd şi aşteaptă să-i crească dinţii la loc. De data asta, însă, a înţărcat bălaia!