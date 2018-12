A întârziat avionul sau ţi s-a pierdut bagajul? Compania e bună de plată!

Pe fondul traficului aerian în creștere atât din București, cât și din alte aeroporturi mari din țară, dar și a creșterii frecvenței zborurilor low cost, cererea pentru serviciile FlightClaim.ro de obținere a compensațiilor pentru pasagerii companiilor aeriene a crescut cu peste 450% în 2018 comparativ cu 2017. Proporțional a crescut și numărul proceselor intentate companiilor aeriene care întârzie să plătească sumele cuvenite pasagerilor îndreptățiți la acestea.

Echipa juridică a FlightClaim.ro a deschis în ultimele două luni peste 25 de procese în instanță împotriva companiilor aeriene prezente în România pentru compensații neplătite pasagerilor români, fără niciun cost pentru pasagerii afectați. În total, în prezent sunt deschise un număr de 67 de dosare, împotriva a 14 operatori de transport aerian. Soluția apelării la Instanțele Judecătorești se abordează doar atunci când compania aeriană refuză sau întârzie să plătească sumele cuvenite pasagerilor, iar pasagerii sunt 100% îndreptățiți să primească compensații pentru întârzieri sau anulări de zboruri. FlightClaim.ro împreună cu echipa de avocați cu care lucrează formulează cererea de chemare în judecată și urmează toți pașii pentru conturarea procesului judiciar care poate dura până la 4 luni în prima instanță, până la obținerea unei hotărâri executorii. Toate dosarele finalizate până în acest moment au avut rezultate pozitive și pasagerii și-au primit compensațiile de până la 600 de euro de persoană, compania aeriană fiind cea care suportă și cheltuielile de judecată avansate de către FlightClaim.ro.

"Experiența în domeniu ne ajută să anticipăm și să invalidam în instanță apărările companiilor aeriene, astfel că suntem încrezători că vom păstra și în continuare procentul de 100% al cazurilor câștigate în instanță." a declarat avocatul FlightClaim EU.

Care sunt situațiile în care companiile aeriene refuză sau întârzie plata compensațiilor?

1. Principala scuză ce ar putea fi invocată de companiile aeriene este reprezentată de existența unor circumstanțe extraordinare care ar fi cauzat întârzierea sau anularea zborurilor. Acestea sunt instabilitatea politică, condiții meteorologice, riscuri legate de siguranța pasagerilor sau greve care afectează operațiunile transporatorului aerian. Practica judiciară a demonstrate însă că acestea sunt doar motive menite să descurajeze pasagerii de la a-și cere drepturile, motiv pentru care FlightClaim.ro colaborează cu o echipă de avocați din România dar și din alte țări europene, care să preia toate cazurile de refuz sau întârziere de plată din partea companiilor aeriene.

2. Unele companii aeriene care plătesc doar în baza unei hotărâri judecătorești, cu recunoașterea pretențiilor înainte de primul termen de judecată (pentru a evita adăugarea cheltuielilor de judecată).

3. Unele companii aeriene care invocă neprezentarea pasagerului la îmbarcare, în special în cazul celor cu check-in online și bagaj de mână care nu s-au mai prezentat la ghișeul de check-în pentru a i se înregistra prezența la aeroport după ce au aflat că zborul este anulat sau întârziat foarte mult. “Majoritatea problemelor pornesc de la informarea precară a pasagerilor cu privire la drepturile lor. Este complicat pentru o persoană fizică să dea în judecată și să se lupte în Instanță cu marile companii aeriene și de aceea la FlightClaim.ro oferim gratuit acest serviciu de reprezentare judiciară pentru situațiile în care compania aeriană nu recunoaște dreptul la compensație al pasagerului și tergiversează soluționarea cererii formulate de FlightClaim.ro in numele acestuia. De cele mai mult ori nu se ajunge la pronunțarea unei decizii judecătorești și compania aeriană acceptă să plătească pentru a evita adăugarea cheltuielilor de judecată.” a declarat Cees Werff, director general al firmei olandeze Claims Corporation Network, care deține brandul FlighClaim în toată Europa, inclusivFlightClaim.rocare îi asistă pe pasagerii din România.

În funcție de durata întârzierii, pasagerii sunt eligibili la compensații între 250 și 600 de euro/persoană, plus alte cheltuieli.

Sub 10% dintre pasagerii afectați de zboruri anulate, întârzieri sau cărora le-a fost refuzată îmbarcarea se preocupă să solicite compensația de 250, 400 sau 600 de euro de la companiile aeriene sau prin firmele specializate. Acest procent extrem de mic se datorează slabei cunoașteri a drepturilor pasagerilor, dificultăților de a intra în contact direct cu compania aeriană sau pur și simplu lipsei de timp. Procesul este foarte simplu: pasagerul nu plătește nimic, trimite detaliile zborului către firma care se ocupă de obținerea compensației, semnează o împuternicire, iar firma respectivă se ocupă de tot procesul cu compania aeriană.

Despre FlightClaim.ro

FlightClaimEU.com este o companie specializata in asistarea pasagerilor cu zboruri intarziate, anulari sau overbooking pentru a obtine compensatiile legale de la companiile aeriene. Este prezenta pe piata europeana de 2 ani si in Romania de 1 an. FlightClaim.ro a obtinut pana acum compensatii pentru peste 20.000 de pasageri din intreaga Europa si pentru peste 5.000 de pasageri din Romania, fara niciun cost initial pentru pasagerii afectati.