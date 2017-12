A intrat cu BMW-ul în maşina Poliţiei

Un tânăr de 20 de ani, din localitatea Pietreni, a fost reţinut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce s-a urcat băut la volan, a provocat un accident rutier şi s-a făcut nevăzut. Oamenii legii spun că totul s-a întâmplat în comuna constănţeană Adamclisi, în jurul orelor 01.00. Potrivit anchetatorilor, Marian Florin C., de 20 de ani, a condus un autoturism marca BMW, cu numere de înmatriculare de Bulgaria, în localitatea Adamclisi. La un moment dat, acesta a scăpat de sub control maşina, care a părăsit carosabilul şi a lovit o maşină de Poliţie parcată pe marginea şoselei, în dreptul postului de poliţie. După impact, spun oamenii legii, suspectul a părăsit locul accidentului. Lucrătorii Secţiei 8 de Poliţie Rurală Băneasa au deschis o anchetă şi au reuşit, după câteva ore, să dea de urma tânărului de 20 de ani. El a fost escortat la secţia de poliţie, pentru audieri. La testarea şoferului cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, în urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că tânărul are permisul suspendat din data de 14 septembrie 2012, dată la care a fost depistat conducând o autoutilitară care prezenta mai multe deficienţe tehnice. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal pentru conducere fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, dar şi distrugere. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.

S-AU RĂSTURNAT Tot în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orelor 04.20, două persoane au fost rănite în urma unui accident rutier provocat în municipiul Constanţa de un şofer băut. Oamenii legii spun că Iulian C., de 28 de ani, din Viişoara, a condus un autoturism pe bulevardul 1 Decembrie 1918. Ajuns în zona intersecţiei cu strada Traian, au stabilit poliţiştii, într-o curbă la dreapta, şoferul a pierdut controlul direcţiei, a ieşit în decor şi s-a răsturnat. În urma impactului, Marius Valentin L., pasager pe scaunul din dreapta faţă şi Erol M., aflat pe bancheta din spate a maşinii, au fost răniţi şi transportaţi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Poliţiştii l-au testat pe şofer cu aparatul Drager şi au descoperit că acesta avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. El s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.