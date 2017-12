A intrat cu Dacia sub remorca unui camion

Un şofer constănţean a scăpat cu viaţă ca prin minune, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat sub remorca unui autocamion care rula în faţa maşinii sale. Potrivit agenţilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, ieri dimineaţă, în jurul orei 10.00, Ion Iacobescu de 53 de ani, din Nazarcea, se deplasa la bordul autoturismului său marca Dacia 1304, înmatriculat CT-60-DRG, dinspre Nazarcea spre Constanţa. La intersecţia cu DN 2A, care leagă Constanţa de Bucureşti, Ion Iacobescu nu a apreciat corect distanţa faţă de camionul Roman, care rula în faţa sa. La intrarea pe DN 2A, Aurel Tebecău, de 58 de ani, din Cobadin, şoferul camionului, a frînat, moment în care a fost izbit violent de Dacie, care a intrat pur şi simplu sub remorcă. „Rulam cu viteză mică şi, la intrarea pe drumul naţional, am fost lovit puternic din spate. Cred a condus prea aproape de mine, iar cînd am frînat, şoferul celuilalt autoturism a fost luat prin surprindere şi nu a mai avut ce face”, a declarat Aurel Tebecău, şoferul camionului Roman. Şoferul Daciei a scăpat doar cu cîteva coaste fisurate, pentru a căror tratare nu a rămas internat. Potrivit poliţiştilor, camionul, folosit la transportul cerealelor, nu era încărcat la momentul producerii accidentului, în caz contrar, şansele de supravieţuire ale şoferului imprudent ar fi fost foarte mici. Ambii şoferi au fost testaţi cu alcooltestul, însă rezultatul a fost negativ.