A intrat cu maşina în ING Bank

A FUGIT Un tânăr de 27 de ani este cercetat de poliţiştii de la Rutieră după ce, ieri dimineaţă, a intrat cu maşina în sediul unei bănci din municipiul Constanţa şi a fugit. Potrivit anchetatorilor, Petru D., de 27 de ani, a condus, în jurul orelor 08.15, un autoturism marca BMW pe bulevardul Tomis, dinspre zona Capitol către bulevardul Ferdinand. Ajuns în zona Poştei, spun oamenii legii, şoferul a pierdut controlul direcţiei şi a ieşit în decor, lovind sediul unei agenţii ING Bank şi făcând ţăndări uşa de acces. „Bine că nu era cineva pe trotuar care să fie lovit, un copil sau un bătrân. Nu prea se întâmplă accidente pe aici, dar sunt mulţi şoferi care conduc aiurea”, a declarat o femeie care locuieşte în zonă. Imediat după accident, şoferul BMW-ului a dat bir cu fugiţii. Poliţiştii de la Rutieră, chemaţi la locul accidentului, au început cercetările. Anchetatorii au găsit în zonă un tânăr despre care spun că s-ar fi aflat pe scaunul din dreapta faţă al maşinii. Luat la întrebări, acesta a negat, însă, faptul că s-ar fi aflat la bordul autoturismului. „Este vorba despre un autoturism marca BMW, al cărui şofer a părăsit locul accidentului. În urma verificărilor, l-am identificat pe proprietarul maşinii, dar şi pe pasagerul din dreapta”, a declarat ag. şef princ. Marian Aldea, din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR). Oamenii legii spun că şoferul s-a prezentat singur la Poliţie. La testarea lui cu aparatul Drager, oamenii legii au constatat că Petru D. avea o alcoolemie de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost escortat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa pentru recoltarea probelor biologice.

CIELO PROIECTAT ÎN BANCĂ Nu este prima dată când sediul unei bănci constănţene este lovit de o maşină. Pe data de 9 iulie 2010, angajaţii Băncii Transilvania au trecut prin clipe de groază după ce un autoturism a fost proiectat în sediul unităţii situate pe bulevardul Mamaia, din Constanţa. La acea dată, poliţiştii au stabilit că Genghiz I., în vârstă de 24 de ani, se deplasa pe bulevardul Mamaia, dinspre zona Capitol, către strada Ion Raţiu, la volanul unui autoturism marca Chrysler. Tânărul a declarat atunci că o maşină care a ieşit de pe strada Petru Vulcan i-ar fi tăiat calea. „Mi-a ieşit pur şi simplu în faţă. Ca să evit impactul, am virat brusc spre dreapta, către trotuar, şi am lovit din spate un Cielo parcat în faţa sediului băncii. Nu am avut ce să fac. După ce l-am acroşat, Cielo-ul a fost aruncat direct în geamurile Băncii Transilvania”. La locul impactului s-a deplasat un echipaj SMURD, dar, din fericire, nici angajaţii băncii, nici clienţii aflaţi în sediu nu au fost răniţi.