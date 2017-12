A intrat la ore înarmat cu un cuţit

Prezenţa de spirit a unui agent de pază a prevenit o tragedie după ce, în timpul unei pauze, a observat că un licean are asupra sa un cuţit. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că, marţi după-amiază, poliţiştii din Nicolae Bălcescu au fost sesizaţi de către agentul de pază al liceului din localitate cu privire la faptul că un elev din cadrul unităţii de învăţământ are asupra sa un cuţit. Oamenii legii au intervenit rapid şi l-au reţinut pe O.M., de 16 ani, din Constanţa, elev în cadrul liceului, asupra căruia, în urma controlului corporal sumar, a fost găsit un cuţit ce avea lama de 13 cm lungime. În timpul audierilor, adolescentul a declarat că a venit cu acest cuţit la şcoală pentru a se apăra după ce, în urmă cu câteva zile, a fost ameninţat de un coleg mai mare. Din primele cercetări, oamenii legii au descoperit că liceanul a fost transferat la liceul din Nicolae Bălcescu pe 26 februarie şi că, până acum, a venit doar de două ori la cursuri. „El va fi, timp de o lună, sub observaţie, mai exact va fi controlat zilnic la intrarea în liceu şi i se va scădea nota la purtare. A venit la noi de la Liceul „Ioan N. Roman“, din Constanţa. Colegii acestuia ne-au spus că adolescentul nu a folosit sau arătat cuţitul, dar că a ameninţat că îl va folosi dacă va fi nevoie“, a declarat directorul Liceului „I.C. Brătianu“ din Nicolae Bălcescu, Tatiana Stoica. Totodată, anchetatorii spun că adolescentul face naveta între Constanţa şi Nicolae Bălcescu şi că la Liceul „Ioan N. Roman“ avea nota 7 la purtare. Cercetările sunt continuate de către poliţişti, liceanului fiindu-i întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de port ilegal de armă albă.