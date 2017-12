A jefuit peste 150 de locuinţe!

Comit infracţiuni după infracţiuni, însă se bazează pe faptul că poliţia nu le poate face nimic deoarece sunt minori. În primele şase luni ale acestui an, aproape 50 de minori au comis infracţiuni pe raza municipiului Constanţa, în timp ce, anul trecut, 64 de minori au ajuns în atenţia poliţiei. Legea permisivă împiedică arestarea unui adolescent sub vârsta de 16 ani, motiv pentru care minorii sunt îndrumaţi de hoţi cu experienţă să comită infracţiuni şi să câştige sume importante de bani din furturi care le permite să trăiască mai bine decât un om care are un serviciu. „Mulţi minori sunt angrenaţi în comiterea de infracţiuni întrucât ştiu că nu pot răspunde în faţa legii. Pentru a fi arestaţi sub vârsta de 16 ani trebuie să fie supuşi unor expertize care să stabilească că au discernământ, că nu pot fi aduşi pe calea cea bună, dar şi că reprezintă un pericol public în raport cu infracţiunea comisă”, a declarat şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms. şef Emilian Pârvu. Singura soluţie este internarea lor într-un centru de reeducare, decizia fiind luată de judecători.

CENTRU DE REEDUCARE În acest segment se încadrează perfect Samir Haidin Regep, din Ciacova, judeţul Timiş, un adolescent de 16 ani care, de mai bine de patru ani, le dă bătăi de cap poliţiştilor constănţeni. A comis peste 150 de furturi împreună cu alţi prieteni, care încă se plimbă pe străzi în libertate. Oamenii legii au reuşit să îi probeze mai multe fapte lui Regep şi, în mai, au înaintat instanţei un calup de dosare în care Regep este acuzat de 16 furturi din locuinţă. Judecătoria Constanţa a decis ca Regep să fie internat în Centrul de Reeducare Găeşti. În momentul în care a aflat că instanţa nu mai este de partea lui, Regep a fugit şi a fost dat în urmărire. Lucrătorii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au efectuat, joi, o acţiune pe raza municipiului, în urma căreia Samir Regep a fost depistat şi trimis la Găeşti unde ar putea rămâne până la 21 de ani dacă în urma evaluărilor periodice nu se va stabili că poate părăsi Centrul. Conform sentinţei judecătoreşti, părinţii minorului trebuie să plătească păgubiţilor sute de mii de lei daune materiale reprezentând contravaloarea bunurilor furate de Regep.

FURTURI de MILIOANE Printre spargerile date de Regep se numără şi unua dată în luna februarie a acestui an, când împreună Ali Oltean au spart o locuinţă din zona Peninsulară, din Constanţa. Cei doi au furat din casă bijuterii, bani şi aparatură electronică, paguba fiind estimată la 22.300 de lei. A doua zi, ei au fost prinşi de lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Constanţa şi 90% din prejudiciu a fost recuperat. O altă spargere a fost dată la sfârşitul anului trecut, când Regep împreună cu alţi doi complici au spart un apartament de pe b-dul 1 Decembrie 1918. Din locuinţă au plecat cu bunuri în valoare de 10.000 de lei. După o săptămână, Regep a fost prins în timp ce încerca să spargă un magazin de telefonie mobilă situat pe strada Ştefan cel Mare, din Constanţa.