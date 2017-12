A lovit o ambulanță SMURD și a fugit de la locul accidentului

Trei membri ai unui echipaj SMURD au fost răniți, în noaptea de miercuri spre joi, într-un accident rutier petrecut în municipiul Constanța. Persoana care a provocat coliziunea conducea un autoturism marca Audi și a fugit de la fața locului, imediat după producerea impactului care a trimis trei oameni pe patul de spital. Totul s-a întâmplat în jurul orei 1.00, în zona Capitol. Potrivit anchetatorilor, șoferul fugar a condus un Audi pe bulevardul Mamaia, dinspre strada Ion Rațiu către bulevardul Tomis. La intersecția cu strada Mircea cel Bătrân, Audi-ul a lovit în plin un echipaj SMURD, aflat în misiune. În urma impactului violent, cei trei paramedici SMURD aflați la bordul autospecialei au fost răniți. În loc să sune la 112 și să ceară ajutor, persoana aflată la volanul Audi-ului a abandonat mașina și a dat bir cu fugiții. „La momentul producerii accidentului, echipajul SMURD se deplasa la o solicitare în localitatea Ovidiu, având semnalele acustice și optice în funcțiune. Din fericire, paramedicii nu au suferit traumatisme severe“, a declarat plt. Daian Hagi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“. Cele trei victime au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru îngrijiri și investigații medicale amănunțite.

ANCHETĂ Polițiștii de la Rutieră au pornit imediat cercetările, pentru a da de urma persoanei care a provocat coliziunea. Aceștia au aflat că mașina îi aparține unei femei, pe care au audiat-o. „S-a stabilit că nu ea este cea care a condus autoturismul. Prin urmare, investigațiile continuă pentru identificarea persoanei aflate la volan în momentul producerii accidentului. Am aflat că autoturismul are două rânduri de chei: unul care stă în permanență la dânsa și unul aflat în posesia soțului ei, care face, în prezent, parte din cercul de suspecți. După ce îl vom găsi, îl vom audia. Am încercat să îl contactăm telefonic, am mers la domiciliile cunoscute, dar nu am dat de urma lui“, a declarat insp. pp. George Munteanu, șeful Biroului Accidente din cadrul Serviciului Poliției Rutiere (SPR) Constanța. Persoana care a provocat accidentul se va alege cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție și va risca o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între doi și șapte ani. Audi-ul a fost ridicat de oamenii legii de la fața locului și tractat la sediul SPR Constanța.

JURNALIȘTI AGRESAȚI În cursul zilei de ieri, o echipă Neptun TV care filma Audi-ul implicat în accident și parcat pe domeniul public a fost atacată de fiica proprietarei mașinii și de iubitul tinerei. Nervoasă din cale-afară, aceasta a tăbărât pe jurnaliștii care își făceau meseria și a aruncat un pahar cu cafea în fața reporterului. În clipele următoare, prietenul acesteia a îmbrâncit-o pe jurnalistă. În fața scenelor de violență, mama tinerei furioase a încercat să își calmeze fiica, dar... în zadar. Aceasta a continuat scandalul, repezindu-se spre operatorul Neptun TV, pe care l-a lovit de mai multe ori. Apoi, încă supărată, a pus mâna pe o sticlă, hotărâtă să o arunce către cameraman, dar a fost oprită de iubitul ei, devenit brusc împăciuitor. Astăzi, echipa Neptun TV care a fost agresată va depune plângeri penale la Poliție.