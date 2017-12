A lovit o bătrână şi a fugit

Un tânăr de 25 de ani, din Mangalia, a ajuns în spatele gratiilor, după ce magistraţii au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile, sub aspectul comiterii mai multor infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere. Poliţiştii spun că Teodor Oglan a condus, marţi dimineaţă, un autoturism marca Mercedes, pe străzile din staţiunea Neptun. Ajuns pe aleea Bazar Neptun, spun oamenii legii, acesta a pierdut controlul maşinii, lovind un autoturism parcat, o bătrână care traversa strada şi un chioşc amplasat pe trotuar. Potrivit anchetatorilor, când a realizat ce a făcut, Teodor Oglan a fugit de la locul accidentului, îndreptându-se spre casă, unde şi-a ascuns maşina în garaj. Tânărul nu a rezistat, însă, curiozităţii de a vedea urmările isprăvii sale, aşa că s-a întors pe aleea Bazar, la locul accidentului. Mai mulţi martori l-au recunoscut şi le-au spus poliţiştilor că el a provocat accidentul rutier. Oamenii legii au încercat să-l testeze pe şofer cu aparatul Drager, dar acesta a refuzat. În cele din urmă, Teodor Oglan a fost escortat la Spitalul Municipal Mangalia, unde i s-au recoltat probe de sânge, medicii constatând că tânărul avea o alcoolemie de 1,30 mg/ l. În urma verificărilor pe care le-au efectuat, poliţiştii au mai descoperit că şoferul turmentat are permisul de conducere suspendat pentru 90 de zile, după ce, în luna februarie a acestui an, a fost prins pe Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia), conducând sub influenţa băuturilor alcoolice (0,85mg/ l). Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au prezentat pe Teodor Oglan instanţei, iar judecătorii au emis pe numele lui mandat de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunilor de conducere a unui autoturism, pe drumurile publice, cu permisul suspendat, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.