A lovit un pieton și a fugit

12:54:51 / 31 Decembrie 2014

SOFERII

PENTRU TOTI CEI CARE CONDUC MASINI FARA PERMIS,SAU PERMIS SUSPENDAT, CONDUC SUB INFLUIENTA BAUTURILOR ALCOOLICE, FUG DE LA LOCUL ACCIDENTULUI, EXCES DE VITEZA, VORBIT LA TELEFON IN TIPUL SOFATULUI SA SE DEA PEDEPSE DRASTICE DE LA 10 ANI IN SUS NU INCHISOARE CU SUSPENDARE. ACESTI INDIVIZI/INDIVIDE SUNT CRIMINALI PERICULOSI SI TREBUIESC PEDEPSITI CA ATARE.