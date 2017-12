A lucrat o viaţă în construcţii!

07:51:12 / 22 Mai 2014

Nu fii nesimtit Mazare !

NU ti-a cerut nimeni borduri de granit dar nici sa ne lasi ijn intuneric de sarbatori, ca ultimul catun in timp ce orase mult mai mici sarbatoreau cu artificii si concerte noul an ! Si asta in conditiile in care bordelului kichos numit Mamaia ii asiguri tot confortul pe banii nostri ca sa se simta bine ciorile si tarfele tale ieftine