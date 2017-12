A mai rămas o zi până la „Nunta lui Figaro”

La Teatrul de Stat Constanţa (TSC) se fac pregătiri de... nuntă. Este vorba despre o faimoasă nuntă din secolul al XVIII-lea, intrată în istorie, cea a celebrului bărbier din Sevilla, Figaro, cu aleasa inimii sale, Suzanne. Repetiţiile pentru „Nunta lui Figaro”, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), în regia lui Cristian Ioan, nu contenesc. În ateliere, ieri dimineaţă, se făceau ultimele retuşuri la costumele de epocă - creaţii ale Gabrielei Nicolaescu, fosta soţie şi colaboratoare a lui Sergiu Nicolaescu -, pentru ca totul să iasă perfect la premiera care va avea loc mâine, de ora 19.00, la TSC, dar şi duminică, de la aceeaşi oră.

„Sunt foarte încântată de colaborarea cu Cristian Ioan. Mi-am dorit de mult timp să vină să lucreze la noi în teatru. (...) „Nunta lui Figaro” întregeşte repertoriul nostru, care se doreşte a fi cât mai variat, mai complex, să aibă la bază spectacole importante ale dramaturgiei universale”, a spus directorul artistic al TSC, Dana Dumitrescu, în cadrul conferinţei de presă care a avut loc, ieri, în foaierul instituţiei.

Grăbit să îmbrace straiele contelui Almaviva, pentru repetiţii, actorul Bogdan Caragea, director de producţie al TSC, a spus: „Sunt fericit că viaţa mi-a adus, în decursul ei, întâlniri importante. Acum 32 de ani şi patru luni am purces în Institutul de Teatru, unde unul dintre profesorii de Arta actorului de teatru şi de film a fost maestrul Cristian Ioan. După 32 de ani, e o mare emoţie să joc sub bagheta dumnealui şi doresc să nu-l dezamăgesc niciodată”.

CINCI ACTE... CONCENTRATE Regizorul Cristian Ioan s-a arătat extrem de încântat de colaborarea cu colectivul TSC. „Piesa este o capodoperă scrisă de un maestru al dramaturgiei universale, Beaumarchais. Este o piesă complicată, cu cinci acte, cu cinci spaţii diferite de desfăşurare a acţiunii, ceea ce presupunea cinci decoruri (n.r. - câte unul pentru fiecare). Am găsit o modalitate să reunim cele cinci spaţii de joc”, a spus regizorul Cristian Ioan din Târgu-Mureş, care a realizat şi decorurile.

MUZICĂ DE MOZART În ceea ce priveşte dinamica spectacolului, regizorul a precizat: „Mi-am dorit ca acest spectacol să aibă un ritm foarte strâns şi extrem de alert, aşa cum ni-l dorim cu toţii. Întrucât are cinci acte, am tăiat destul din piesă. Am folosit muzica lui Mozart, 90% din operă”.

„Acest gen de piesă presupune, din punctul meu de vedere, un spectacol cu foarte multe pretenţii. Şi nu a fost uşor. Eu zic că ne-a reuşit. Aveam „handicapul” unui autor genial care ne fugărea din spate - domnul Beaumarchais a fost un autor de teatru genial - şi cumva trebuia să ţinem şi noi pasul cu el”, a adăugat regizorul. Maestrul Cristian Ioan a conchis: „E foarte important că un teatru, cum e cel de la Constanţa, pune în scenă mari autori şi mari titluri. Este foarte important”.

„Nunta lui Figaro” va dura aproximativ două ore şi jumătate, iar preţul unui bilet este de 30 de lei.

URMEAZĂ „TREI SURORI”, DE CEHOV „Nunta lui Figaro” nu este prima surpriză din această primăvară, deoarece pe 25 martie, cu doar două zile înainte de Ziua Mondială a Teatrului (27 martie), vor începe repetiţiile pentru spectacolul „Trei surori”, de Anton Pavlovici Cehov. Piesa va fi pusă în scenă de Dominic Dembinski, regizor care a debutat la Constanţa - la fel ca Silviu Purcărete -, lucrând timp de cinci ani, între 1982 şi 1987.

DISTRIBUŢIA SPECTACOLULUI

Din distribuţia spectacolului „Nunta lui Figaro” fac parte: Tani Ştefu - Figaro, Bogdan Caragea - Contele Almaviva, Luiza Sarivan - Contesa, Luiza Martinescu Toma - Suzanne, Cristina Oprean - Marcelline, Lana Moscaliuc - Cherubin, Cosmin Mihale - Bartholo, Florentin Roman - Antonio, Laura Crăciun - Fanchette, Ionuţ Alexandru - Bazile şi Dan Cojocaru - Gusman. Acestora li se vor alătura Alexandru Iacov şi Daniela Ivanciu.