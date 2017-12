A mai trecut un echinocţiu peste noi

Primăvara a început oficial de ieri, când durata nopţii a fost egală cu cea a zilei. Echinocţiul de primăvară marchează începutul primăverii astronomice. În acest an, echinocţiul de primăvară a avut loc ieri, la ora 1:21. Începând de astăzi, durata zilei începe să crească, iar a nopţii să scadă, până în 21 iunie, momentul solstiţiului de vară, când vom avea cea mai lungă zi din an. În funcţie de echinocţiul de primăvară se stabileşte şi data sărbătorilor Pascale. De asemenea, echinocţiul reprezintă şi începutul noului an astrologic, când Luna se mută în primul semn al zodiacului - Berbecul. Echinocţiul are loc de două ori pe an, cel de primăvară fiind primul în calendar. Al doilea echinocţiu este momentul când Soarele trece din emisfera cerească nordică în cea sudică, în jurul datei de 23 septembrie, reprezentând echinocţiul de primăvară în emisfera sudică şi echinocţiul de toamnă în emisfera nordică. România va trece la ora oficială de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26/27 martie 2011. Ceasurile vor fi date cu o oră înainte, ora 3:00 devenind ora 4:00. (I.H.)