A murit actorul american Dean Jones

Actorul american Dean Jones, interpretul principal din ”Herbie”, serie de cinci filme, un film TV și un serial produse de studiourile Disney, a murit marți, la Los Angeles, la 84 de ani. Avea boala Parkinson, a anunțat atașatul său de presă, Richard Hoffman. Actorul are o filmografie destul de bogată, cu circa 30 de titluri, cel mai cunoscut rol al său fiind Jim Douglas din ”The Love Bug” (1968), film în care avea ca... partener un mic Volkswagen înzestrat cu minte. Succesul peliculei a dus la realizarea unor continuări între 1974 și 2005. Dean Jones a mai jucat în seriale TV ca ”Saved by the Bell” și ”Arabesque”.

Născut în Alabama, sudul Statelor Unite, fost luptător în Marina americană, a jucat pe marele ecran, printre alții, alături de Joan Fontaine, Elvis Presley și Jane Fonda.