A murit actorul David Huddleston

Actorul american David Huddleston, cunoscut pentru rolul Marele Lebowski din filmul cult din anul 1998, regizat de frații Coen, dar și pentru rolul lui Moș Crăciun din filmul din 1985 ”Santa Claus: The Movie”, a murit pe 2 august, la vârsta de 85 de ani, în Santa Fe, statul american New Mexico. Potrivit soției lui Huddleston, Sarah C. Koeppe, actorul s-a stins din viață în urma unor probleme cardiace și renale.

David Huddleston l-a interpretat pe milionarul cu care este confruntat personajul jucat de Jeff Bridges, The Dude, în comedia din 1998 ”The Big Lebowski”. Actorul l-a mai jucat și pe Moș Crăciun, alături de Dudley Moore, în ”Santa Claus: The Movie” și l-a interpretat cu mult umor pe primarul din ”Blazing Saddles”. Într-o carieră pe o durată de 55 de ani, Huddleston a jucat roluri în filme precum ”Fools' Parade”, ”'Family Reunion” și ”Bad Company” și a fost invitat să joace în seriale TV precum ”Gunsmoke”, ”'The West Wing”, ”Gilmore Girls” și ”The Wonder Years”.

David Huddleston s-a născut în 1930, în Virginia. Acesta a lucrat ca mecanic de motoare de aeronave pentru Forțele Aeriene SUA și a urmat cursurile Academiei Militare Fork Union, înainte de a se apuca de studiul actoriei în New York. Și-a început cariera în teatre, jucând în turnee naționale, în spectacole precum ”Music Man”, ”'Mame” și ”A Funny Thing Happened on the Way to the Forum”.