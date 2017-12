A murit actorul Gary Collins

Actorul şi vedeta de televiziune Gary Collins a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, la o clinică medicală din oraşul Biloxi, Mississippi, moartea sa fiind provocată de cauze naturale. Gary Collins fusese internat cu mai puţin de 24 de ore înainte să fie pronunţat decesul.

Gary Collins şi-a început cariera în 1970, când a apărut în serialul de televiziune ”The Sixth Sense”. Ulterior a apărut şi în alte seriale, precum ”JAG”, ”Yes, Dear” şi ”The Young and the Restless / Tânăr şi neliniştit”, dar şi în show-ul de televiziune The New Hollywood Squares. Gary Collins a fost şi prezentator al Miss America şi a fost căsătorit cu Mary Ann Mobley, una dintre câştigătoarele acestei competiţii de frumuseţe. În 1980, a fost prezentator al talk show-urilor Hour Magazine şi The Home Show.

Gary Collins a jucat în numeroase filme, între care ”Crusader / Cruciatul”, ”Life in the Balance / Avocata”, ”Frozen with Fear / Pericol la domiciliu”, ”Family Law / Familia şi legea”, ”Jungle Book: Lost Treasure / Cartea junglei: Mowgli şi comoara”, ”Tommy Boy / Un băiat de milioane”, ”Ghosts Can\'t Do It / Şi fantomele iubesc”. A fost nominalizat la premiile Emmy de şase ori şi a câştigat o astfel de distincţie în 1983, pentru cea mai bună gazdă a unui talk show, pentru Hour Magazine. De asemenea, a primit o stea pe celebrul Bulevard al Faimei din Los Angeles.