A murit actorul James Shigeta

Actorul James Shigeta, un star al filmului ”Die Hard / Greu de ucis”, a încetat din viață luni, la vârsta de 81 de ani, cauza decesului nefiind făcută publică. Născut la Honolulu, în anul 1933, James Shigeta a studiat actoria la New York University, înainte de a se înrola în Marina Militară a SUA, în care a activat pe parcursul Războiului Coreean. Şi-a început cariera artistică în Japonia şi a devenit cunoscut după ce a apărut în filmul ”The Crimson Kimono” din 1959. În anul următor, a câştigat un premiu Globul de Aur pentru cel mai promiţător actor debutant, alături de George Hamilton, Troy Donahue şi Barry Coe.

În anii 1960 a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi actori asiatico-americani, datorită rolurilor interpretate în pelicule precum ”Walk Like a Dragon”, ”Cry for Happy / Lacrimi de bucurie”, ”Bridge to the Sun” sau ”Paradise, Hawaiian Style / Paradisul din Hawaii”, în care a jucat alături de Elvis Presley. Un alt rol memorabil interpretat de acesta a fost cel din 1961, în musicalul ”Flower Drum Song”, pus în scenă pe Broadway. Mai târziu în cariera sa, James Shigeta a apărut în filme precum ”Lost Horizon / Ultimul orizont”, ”Midway / Bătălia de la Midway”, ”Cage”, ”Disney's Mulan” şi ”Die Hard / Greu de ucis” din 1988. James Shigeta a jucat şi în seriale de televiziune, precum ”Medical Center”, ”Little House on the Prairie”, ”Fantasy Island”, ”T.J. Hooker”, ”The Love Boat”, ”Magnum P.I.” sau ”Simon & Simon”.