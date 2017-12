A murit actorul John Wood

Actorul britanic John Wood a încetat din viaţă la vârsta de 81 de ani. Potrivit agentului său, acesta a murit în somn, sâmbătă, la reşedinţa sa. John Wood, numit Cavaler al Ordinului Imperiului Britanic, în 2007, pentru servicii deosebite aduse artei dramatice, a primit premiul Tony, în 1976, pentru rolul său din spectacolul ”Travesties”, pus în scenă pe Broadway, de regizorul Tom Stoppard. John Wood a jucat în câteva lungmetraje apreciate de public şi de critici, precum ”The Madness of King George / Nebunia regelui George” şi ”Shadowlands / Tărâmul umbrelor”. Cel mai recent rol al său a fost cel din serialul de televiziune ”Lewis”, în anul 2007.

Printre celelalte seriale de televiziune în care s-a remarcat se numără producţiile ”Goodnight Mr Chips”, ”Foyle\'s War / Războiul lui Foyle”, ”Love in a Cold Climate / În căutarea dragostei” sau ”Kavanagh QC”. A jucat în numeroase spectacole de teatru puse în scenă de Royal Shakespeare Company şi de teatrul Old Vic din Londra, unde l-a avut drept coleg pe Richard Burton. John Wood a primit, de-a lungul bogatei sale cariere artistice, alte două nominalizări la premiile Tony, pentru rolurile din spectacolele ”Rosencrantz and Guildenstern are Dead” şi ”Sherlock Holmes”. John Wood a fost nominalizat şi la Premiile Oliver în 1997, pentru rolul din spectacolul ”The Invention of Love”, pus în scenă de Tom Stoppard.