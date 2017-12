A murit actorul Kevin McCarthy

Actorul american Kevin McCarthy, unul dintre veteranii de la Hollywood, celebru pentru rolul din filmul horror “Invasion of the Body Snatchers / Invazia jefuitorilor de trupuri” din anul 1956, a încetat din viaţă, sâmbătă, la vârsta de 96 de ani. Actorul a murit din cauze naturale, la spitalul Cape Cod din statul american Massachusetts.

Kevin McCarthy, născut în anul 1914, în oraşul Seattle, a jucat în peste 50 de lungmetraje şi în numeroase serialele de televiziune şi piese de teatru. A debutat pe scena unui teatru de pe Broadway, la sfârşitul anilor \'30 şi a fost unul dintre fondatorii Actors Studio din New York. În 1949, a interpretat rolul Biff Loman în piesa de teatru “Moartea unui comis voiajor”, de Arthur Miller, un rol pe care l-a reluat doi ani mai târziu, în adaptarea pentru marele ecran a acestei piese, în regia lui László Benedek, care i-a adus, în anul 1951, o nominalizare la premiul Oscar şi un Glob de Aur. Însă, rolul care i-a adus celebritatea a fost cel al doctorului Miles Bennell din lungmetrajul horror “Invasion of the Body Snatchers / Invazia jefuitorilor de trupuri”, regizat de Don Siegel. Filmul, în care identităţile locuitorilor unui orăşel american sunt furate de către clone lipsite de emoţii şi sentimente, a devenit, în plin Război Rece, un veritabil film cult şi a rămas, până în zilele noastre, una dintre capodoperele cinematografului horror / science-fiction. Kevin McCarthy a jucat, de asemenea, în “The Misfits / Inadaptaţii”, de John Huston, în 1961 şi în “Piranha / Peştii ucigaşi”, de Joe Dante, în 1978. În domeniul producţiilor de televiziune, actorul a putut fi văzut în serialele “The Twilight Zone / Zona Crepusculară”, “Arabesque” şi “Flamingo Road”.