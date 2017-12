A murit actorul Norman Wisdom

Actorul britanic Norman Wisdom, renumit pentru rolurile sale din comediile burleşti din anii \'50 şi \'60, în care a interpretat adeseori rolul personajului Norman Pitkin, a murit luni, la vârsta de 95 de ani. Norman Wisdom s-a născut pe 4 februarie 1915, la Londra şi a devenit celebru pentru rolurile sale din comediile produse între 1953 şi 1966, în care a interpretat rolul personajului burlesc Norman Pitkin. Printre cele mai populare dintre comediile sale sunt ”Trouble in Store”, ”One Good Turn”, ”The Square Peg”, ”On the Beat / Pe fază” şi ”A Stitch in Time”.

Charlie Chaplin obişnuia să spună că Norman Wisdom este ”clovnul” lui preferat. Ulterior, actorul britanic şi-a construit o carieră solidă pe Broawday şi în televiziune, fiind apreciat de criticii de specialitate pentru rolul dramatic din lungmetrajul de televiziune ”Going Gently” din 1981, în care a interpretat rolul unui pacient muribund, bolnav de cancer. Norman Wisdom a fost numit Cavaler în anul 2000, de regina Marii Britanii. Norman Wisdom a renunţat la actorie la vârsta de 90 de ani, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Actorul a suferit o serie de atacuri cerebrale în ultimele şase luni, care i-au afectat sănătatea fizică şi mintală. Şi-a petrecut ultimii ani din viaţă într-un azil de bătrâni din Isle of Man.