A murit actorul Peter Graves

Actorul american Peter Graves, cunoscut pentru rolul din serialul ”Mission: Impossible”, a decedat duminică, la vârsta de 83 de ani. Potrivit poliţiei din Los Angeles, actorul a fost găsit în faţa casei sale, cauza decesului fiind un atac de cord. Peter Graves a ieşit să ia masa alături de familia sa, duminică dimineaţă, iar la întoarcerea acasă s-a prăbuşit înainte să intre în imobil. Potrivit publicistului său, Peter Graves avea o stare de sănătate bună şi sărbătorea, în această perioadă, 60 de ani de căsnicie şi tot atâţia de muncă, în industria de divertisment.

Peter Graves, care în 2009 a fost onorat cu o stea pe Hollywood Walk of Fame, este cunoscut pentru personajul Jim Phelps, pe care l-a interpretat timp de şapte ani în serialul “Mission: Impossible”, difuzat de postul american CBS, între anii 1967 şi 1973. În 1971, actorul a fost recompensat cu un Glob de Aur pentru rolul său, pe care l-a reluat între 1988 şi 1990, când serialul a fost preluat de ABC. În 1996, Peter Graves îşi exprima dezamăgirea cu privire la versiunea pentru marele ecran a “Mission: Impossible“, cu Tom Cruise în rol principal, nemulţumit fiind de actorul ales pentru personajul pe care el l-a interpretat în serial. Peter Graves a mai jucat în pelicula “Airplane!“ (1980), în serialul “7th Heaven“ şi a făcut parte din echipa care a realizat, în 1997, documentarul “Judy Garland: Beyond the Rainbow“.