A murit actorul Robert Loggia

Actorul american Robert Loggia, nominalizat la premiile Oscar, celebru pentru roluri precum cel din "Scarface" (1986), de Brian de Palma, a murit vineri, la vârsta de 85 de ani, informează variety.com, citând-o pe văduva acestuia, Audrey Loggia.

Robert Loggia, care locuia în Los Angeles, California, a suferit în ultimii cinci ani ai vieţii de maladia Alzheimer.

Cele mai notabile roluri ale sale sunt cele din filme precum "Ofiţer şi gentleman/ An Officer and a Gentleman", "Onoarea familiei Prizzi/ Prizzi's Honor", "Ziua independenţei/ Independence Day" şi "Vreau să fiu mare/ Big", în care a apărut alături de Tom Hanks. De asemenea, a interpretat un lord al drogurilor în filmul "Scarface", în care rolul principal a fost jucat de Al Pacino.

Printre alte roluri jucate în filme se numără cele din "Răzbunarea panterei roz/ Revenge of the Pink Panther", "Pumnul de fier/ Over The Top", "Victorie neaşteptată/ Necessary Roughness", "Întoarce-te la mine/ Return to Me" şi "Înarmaţi şi periculoşi/ Armed and Dangerous".