A murit actorul Simon Ward

Actorul britanic de film şi teatru Simon Ward a încetat din viaţă, duminică, la vârsta de 70 de ani, după o îndelungată maladie. Fiul unui vânzător de maşini din Beckenham, Simon Ward a jucat pentru prima dată în Teatrul Naţional pentru Tineret la vârsta de 13 ani. A rămas la acest teatru pentru opt ani, după care a fost admis la Academia Regală de Artă Dramatică.

Consacrarea a venit în anul 1972, când a jucat rolul fostului premier britanic Winston Churchill, în filmul ”Churchill / Tânărul Winston”, regizat de Richard Attenborough. Colegi de platou i-au fost marii Anthony Hopkins şi Anne Bancroft. În 1973, a jucat rolul ducelui de Buckingham în ”The Three Musketeers / Cei trei muschetari”. Actriţa Susan Penhaligon, care a jucat alături de Simon Ward în piesa care s-a bucurat de succes uriaş în Marea Britanie ”The Madness of George III / Nebunia Regelui George III”, a declarat că actorul i-a fost ”un preţios prieten”. ”Era înfricoşător de inteligent şi de arătos, de departe cel mai complex om alături de care am lucrat. A arătat enorm de mult curaj, deoarece cred că era deja bolnav când a jucat în această piesă”, a adăugat Susan Penhaligon. ”Chiar dacă starea sa de sănătate se înrăutăţea, Simon a acceptat să joace unul dintre cele mai grele roluri scrise în ultimii ani. Mai mult, a acceptat să joace piesa într-un turneu lung şi greu prin toată Anglia”, a declarat şi regizorul piesei, Alastair Whatley. Recent, a jucat rolul cardinalului Stephen Gardiner în serialul de mare succes ”The Tudors / Dinastia Tudorilor”

În 1987, Ward a suferit o gravă lovitură la cap, după un atac de stradă care nu a fost nici până acum rezolvat de poliţie. Fiica cea mare a lui Simon Ward este actriţa Sophie Ward, iar fiica sa mai mică este soţia comediantului Michael McIntyre. A jucat alături de Sophie Ward în ”Wuthering Heights” şi în “Heartbeat”.