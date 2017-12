A murit actriţa Clarice Taylor

Tristeţe pentru fanii lui Clarice Taylor. Vedeta cunoscută pentru rolul Anna Huxtable din serialul ”The Cosby Show” a încetat din viaţă la 93 de ani, în urma unui infarct. Actriţa de culoare, care a interpretat rolul mamei doctorului Cliff Huxtable a fost nominalizată la premiile Emmy, în anul 1986. S-a aflat pe scenă, în faţa camerelor de filmat sau la radio pentru mai bine de cinci decenii. A apărut şi în serialele de succes ”Sesame Street” şi ”Sandford and Son”. Clarice Taylor a jucat alături de Liza Minnelli, în ”Tell Me You Love Me, Junie Moon”, în anul 1970. Totodată, a fost protagonista filmului care a marcat debutul regizoral al lui Clint Eastwood, thriller-ul psihologic “Play Misty for Me”. S-a retras din activitate în 2009, după o carieră lungă şi bogată, plină de poveşti. Rămân în urma ei doi fii, William şi James, dar şi cinci nepoţi.