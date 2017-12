A murit actriţa de origine română Pola Illery

Actriţa de origine română Pola Illery, care s-a născut în localitatea Corabia din România, în anul 1908 şi care a fost considerată una din ultimele vedete feminine ale erei filmelor mute, a murit la vârsta de 103 ani, în SUA. Pola Illery s-a născut pe data de 15 octombrie 1908, cu numele Paula Iliescu, într-o familie evreiască din Corabia şi a fost fascinată de teatru încă din copilărie. Decesul său a avut loc pe 15 februarie, în Scranton, Pennsylvania. După o ceremonie funerară în rit iudaic la Temple Israel Synagogue, Pola Illery a fost înmormântată la Washburn Street Cemetery din Scranton.

Pola Illery a fost un star exotic al filmelor mute în Franţa şi în România, în anii ’20 şi a încercat să facă tranziţia la filmele cu sonor în anii ’30. A fost renumită pentru portretizarea libertăţii sexuale a femeilor şi a fost considerată cel mai strălucitor star de cinema din epoca filmelor mute din România. Pe de altă parte, cotidianul “The Telegraph” a titrat că Pola Illery a fost “o actriţă care emana sexualitate şi farmec”, în ciuda faptului că era scundă. Datorită ochilor săi profunzi şi a aspectului său general întunecat, a reuşit să atragă rapid atenţia managerilor de teatru. Şi-ar fi luat numele de Pola Illery ca un tribut adus actriţei poloneze Pola Negri, care a trăit între anii 1897 -1987, o divă a filmului mut şi prima actriţă europeană invitată să joace la Hollywood, devenind ulterior un star.

În 1928, Pola Illery a jucat în filmul “Le desir”, regizat de Albert Durec, bucurându-se de un mare succes, fapt care a făcut-o să se mute la Paris, unde Albert Cavalcanti a dstribuit-o în filmul său “Captain Fracasse”, în 1929. A devenit cunoscută şi datorită filmului “Under the Roofs of Paris” din 1930, de Rene Clair. În acest film, a interpretat rolul unei femei petrecăreţe de origine română, iubita unui mafiot, de care se îndrăgosteşte un cântăreţ ambulant, jucat de Albert Prejean. În 1930 a jucat în primul său film vorbit, comedia-musical “Parada Paramount”, realizată la Paris dar inspirată de filmul de la Hollywood “Paramount on Parade”, cu Clara Bow şi Gary Cooper, care a avut premiera în acelaşi an. Pola Illery a mai fost distribuită în filme precum “Le petit chaperon rouge” din 1930, “Un homme en habit” în 1931 şi “L\'ange gardien” din 1933. Ultimul său film a fost “Le tigre du Bengale” din 1938.

Pola Illery a părăsit Europa şi s-a mutat în SUA în momentul în care a izbucnit cel de-al Doilea Război Mondial. În SUA a devenit soră medicală, lucrând voluntar pentru Crucea Roşie. A devenit cetăţean american în 1946. S-a căsătorit cu Daniel Alpert, în anul 1947 şi au avut patru copii. Daniel Alpert a decedat în 10 noiembrie 1999. Filmele mute au fost omagiate anul acesta prin pelicula “L’Artist / Artistul” de Michel Hazanavicius, care a dominat sezonul premiilor de la Hollywood, fiind recompensată, printre altele, cu cinci premii Oscar, un premiu pentru interpretare la Festivalul de la Cannes din 2011, trei Globuri de Aur, şapte BAFTA, un Goya, numeroase trofee decernate de asociaţiile de profesionişti din domeniu, şase premii Cesar, patru Independent Spirit Awards.