A murit actriţa Lupe Ontiveros

Lupe Ontiveros, nominalizată la premiile Emmy, a murit la vârsta de 69 de ani, din cauza unui cancer la plămâni. Actriţa americană de origine mexicană a devenit celebră cu rolul criminalei Yolanda Saldivar din filmul ”Selena”, unde a jucat alături de Jennifer Lopez, dar a apărut, de-a lungul vieţii sale, în numeroase filme de succes şi seriale de televiziune, inclusiv sitcom-uri precum ”Reba” şi ”Who\'s The Boss”, ”Desperate Housewives”, ”Charlie’s Angels” şi comedia romantică ”As Good As It Gets”. Lupe Ontiveros a câştigat mai multe trofee, inclusiv un premiu special al juriului la Festivalul Sundance, pentru rolul din ”Real Women Have Curves”, unde a jucat alături de America Ferrera, dar şi un premiu ALMA pentru rolul din serialul de comedie ”Veronica\'s Closet”. De asemenea, a fost nominalizată la premiile Emmy pentru rolul din ”Desperate Housewives”. Lupe Ontiveros a fost una dintre cele mai celebre actriţe latino şi a contribuit la propulsarea carierelor multor staruri aparţinând culturii ei, precum Jennifer Lopez, Salma Hayek şi America Ferrera.