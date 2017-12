A murit actriţa Mary Anderson

Actriţa Mary Anderson, care a interpretat personajul Maybelle Merriwether în filmul ”Gone with the Wind / Pe aripile vântului” din 1939, de Victor Fleming, a decedat la vârsta de 96 de ani, într-un azil de bătrâni din Burbank, California. Mary Anderson primise iniţial rolul lui Scarlett O'Hara din acest film, o adaptare a romanului omonim scris de Margaret Mitchell, însă, deoarece partitura principală i-a revenit actriţei britanice Vivien Leigh, Mary Anderson a interpretat în cele din urmă personajul Maybelle Merriwether, verişoara lui Scarlett.

Mary Anderson, născută în Alabama, a mai jucat în ”Lifeboat / Barca de salvare” din 1944, regizat de Alfred Hitchcock, în ”Flight Angels” din 1940, ”Cheers for Miss Bishop” din 1941, ”The Song of Bernadette” din 1942 şi ”To Each His Own / Destinul doamnei Norris” din 1946. De asemenea, a interpretat rolul fiicei preşedintelui Woodrow Wilson, Eleanor, în filmul ”Wilson” din 1944. Actriţa americană a avut şi o carieră îndelungată în televiziune, jucând în longevivul serial ”Peyton Place”, care a debutat în 1964, şi în serii de succes, precum ”Perry Mason”, ”The Californians” şi ”My Three Sons”. Mary Anderson a fost căsătorită cu actorul Leon Shamroy, până la moartea acestuia, în 1974. În 1960, actriţa a primit o stea pe Bulevardul Faimei.