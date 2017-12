A murit Anne Meara, mama actorului Ben Stiller

Actriţa de comedie Anne Meara, mama lui Ben Stiller, a murit sâmbătă, la vârsta de 85 de ani.

Anne Meara a avut o carieră de peste şase decenii în film şi televiziune şi a devenit celebră alături de soţul ei, Jerry Stiller, cu care a fost căsătorită timp de 61 de ani. Cei doi artişti au format un duo de comedie, Stiller & Meara, care a apărut cu regularitate la televiziunea americană, începând din anii 1960, în special în emisiunea „The Ed Sullivan Show“. Show-urile lor de comedie se bazau, de obicei, pe diferenţele religioase dintre ei, întrucât Jerry Stiller este evreu, iar Anne Meara provenea dintr-o familie catolică irlandeză. În 1975, Anne Meara a interpretat rolul principal din serialul ”Kate McShane”, produs de postul CBS, care i-a adus prima nominalizare la premiile Primetime Emmy. Artista americană a primit alte trei nominalizări la aceste premii, pentru rolurile din ”Archie Bunker's Place” (în 1981 şi 1982) şi ”Homicide: Life on the Street” (în 1997). În 1977 a primit o nominalizare la Globurile de Aur pentru rolul din serialul de comedie ”Rhoda”.

Anne Meara a fost însă o actriţă talentată şi în domeniul dramatic şi a fost nominalizată la premiile Tony, în 1993, pentru evoluţia ei din spectacolul de teatru ”Anna Christie”. Cariera ei a urmat o curbă ascendentă în anii 1990 şi s-a remarcat pe micile ecrane în serialul ”Destine secrete / All My Children” şi ”Totul despre sex / Sex and the City”. În 2007, Anne Meara şi Jerry Stiller au fost recompensaţi cu o stea comună pe Hollywood Walk of Fame. Cei doi soţi au jucat apoi împreună în două filme celebre ale fiului lor, ”Zoolander Manechinul” şi ”O noapte la muzeu / A Night at the Museum”.