Un bărbat de 31 de ani a murit ars de viu, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Tragedia a avut loc în noaptea de luni spre marţi, în localitatea constănţeană Ivrinezu Mare. Martorii le-au povestit oamenilor legii că, luni seară, victima, aflată într-o stare avansată de ebrietate, s-a certat cu părinţii săi şi i-a dat afară din locuinţă. Pentru a scăpa de furia acestuia, cei doi bătrâni s-au refugiat în bucătăria de vară din apropierea imobilului. Tot ei au fost şi cei care au dat alarma, în jurul orei 1.00, după ce au fost treziţi din somn de mirosul de fum. Aceştia au încercat să intre în casa transformată în torţă ca să îşi salveze fiul, dar nu au reuşit să ajungă la el. Pompierii militari trimişi la faţa locului au avut nevoie de mai bine de trei ore pentru a stinge focul. Trupul carbonizat al bărbatului a fost găsit de militari în dormitor, prins sub câteva bucăţi din tavan. „Am auzit ţipetele vecinei şi am ieşit imediat în stradă. Era mult fum, iar acoperişul ardea. Mi-a fost frică să nu ajungă şi la noi. Am vrut să intrăm în casă, dar nu am putut să ne apropiem“, a declarat un vecin. Părinţii victimei s-au intoxicat cu monoxid de carbon şi au fost transportaţi de o ambulanţă la Spitalul Municipal Medgidia. În urma investigaţiilor efectuate, pompierii au descoperit că tragedia a fost provocată de o lumânare uitată aprinsă.

PREA TÂRZIU… O tragedie similară a avut loc, la începutul acestui an, în localitatea Eforie Sud! Un bărbat nevăzător, de 64 de ani, şi-a pierdut atunci viaţa într-un incendiu. Deşi nepoţii victimei locuiau în celălalt corp al imobilului cuprins de flăcări, tinerii nu au mai putut face nimic ca să îşi salveze bunicul. „Am încercat să îl scot afară, dar era foarte mult fum. Am intrat, am spart geamurile, dar nu am avut ce să fac. Nu vedeam nimic şi nu am reuşit să ajung până la el. I-am strigat să se aşeze pe podea ca să poată să respire“, le-a spus anchetatorilor unul dintre nepoţii bătrânului. Pompierii au stabilit că tragedia a avut loc din cauza coşului de fum izolat necorespunzător.