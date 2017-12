A murit arsă de vie în propria casă

O femeie paralizată a murit arsă de vie în timp ce fiul ei dormea în camera alăturată. Cazul terifiant a avut loc ieri dimineaţă, în cartierul constănţean Poarta 6. Cei care au alertat autorităţile au fost vecinii victimei. Din câte se pare, femeia, o fostă profesoară, şi-a pierdut viaţa din cauza viciului la care nu a putut renunţa deşi era grav bolnavă, fumatul! „Când m-am apropiat de bloc, am văzut că iese fum din balconul vecinilor de la etajul 2 şi am sunat imediat la 112. Am urcat să văd ce se întâmplă şi pe scară m-am întâlnit cu fiul proprietarei. Mi-a spus că i-a luat foc casa şi că mama lui este înăuntru. El nu prea are discernământ şi cred că s-a speriat şi a fugit“, a povestit primul locatar care a sunat la 112. Două autospeciale de pompieri au ajuns în doar câteva minute la faţa locului, însă militarii nu au mai putut face nimic pentru a salva viaţa femeii în vârstă de 73 de ani. „În apartament am găsit o bătrână decedată. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Am stins incendiul, iar din primele cercetări am stabilit că tragedia a avut loc din cauza unei ţigări aprinse. Victima era paralizată şi nu a fost supravegheată în timp ce fuma. A fost o intervenţie destul de grea din cauza fumului, dar şi pentru că nu am reuşit să găsim foarte rapid locul în care se afla victima, deoarece fiul ei nu ne-a putut ajuta cu nicio indicaţie coerentă“, a declarat căpitan Ionuţ Voicu, locţiitorul comandantului Detaşamentului Constanţa Port al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“.

ANCHETĂ O echipă de criminalişti a efectuat cercetări în apartamentul în care femeia şi-a pierdut viaţa, pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestei tragedii. Fiul victimei, Mircea Bojin, de 39 de ani, le-a povestit oamenilor legii că a aţipit preţ de câteva minute şi că, în momentul în care s-a trezit, era fum peste tot. A încercat să intre în camera în care se afla mama lui, însă flăcările erau foarte mari şi nu a putut să se apropie de ea. În momentul în care a izbucnit incendiul, soţul victimei nu se afla acasă. Vecinii spun că el obişnuieşte ca în fiecare dimineaţă să se plimbe pe faleză. Cadavrul femeii a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzelor morţii.