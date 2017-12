A murit artistul britanic Richard Hamilton

Considerat unul dintre pionierii curentului Pop Art, Richard Hamilton a încetat din viaţă, marţi, la vârsta de 89 de ani, au anunţat reprezentanţii galeriei de artă Gagosian. Artistul britanic este cunoscut în special pentru colajele sale care ironizează societatea de consum. Cea mai populară lucrare a lui este ”Just What Is It That Makes Today\'s Homes So Different, So Appealing? / Care este acel lucru care face casele din ziua de astăzi să fie atât de diferite, atât de atrăgătoare?”, datând din 1956, datorită căreia a fost supranumit Tatăl Curentului Pop. Richard Hamilton este şi cel care avut ideea copertei albe a discului lansat de trupa The Beatles în anul 1968. Venit după ”Sgt. Pepper\'s Lonely Hearts Club Band”, care a avut o copertă foarte colorată şi încărcată cu multe personaje, albumul a fost lansat cu o copertă complet albă, de unde şi titlul neoficial ”The White Album”. Richard Hamilton este cunoscut şi pentru câteva opere politice, precum ”Shock and Awe” (2007-2008), care l-a adus pe scenă în costum de cowboy pe fostul premier laburist Tony Blair, după decizia acestuia de a participa alături de americani la atacarea Irakului, în anul 2003. Anul trecut, galeria londoneză Serpentine a găzduit o expoziţie a celor mai noi creaţii ale sale cu pretext politic şi social.

Richard Hamilton a făcut parte dintr-un mic grup de artişti independenţi care au folosit în anii ’50 cultura urbană modernă ca sursă de inspiraţie şi au contribuit astfel la apariţia curentului Pop Art britanic. A avut succes încă de la început, graţie picturilor, colajelor şi sculpturilor sale, în care lua în derâdere simbolurile societăţii de consum. Richard Hamilton lucra, în ultimele luni, la o retrospectivă majoră a operei sale, ce urma să fie expusă la Los Angeles, Philadelphia, Londra şi Madrid.

Născut în 1922, la Londra, Richard Hamilton nu a făcut studii în domeniul artistic şi a început să lucreze de la o vârstă fragedă, înainte de a se înscrie la cursurile de seral la celebra St. Martin\'s School of Art, iar apoi la Royal Academy. În 1952, a făcut parte dintre creatorii Independent Group de la Royal Academy, a cărui expoziţie, ”This is Tomorrow” din 1956, la galeriile Whitechapel, a lansat, practic, curentul Pop Art britanic.