A murit basistul Glenn Cornick

Basistul din componenţa originală a trupei rock Jethro Tull, Glenn Cornick, a murit din cauza unei insuficienţe cardiace, joi, în reşedinţa sa din localitatea Hilo din Hawaii. Fiul muzicianului, Drew Cornick, afirmă că tatăl său, care a murit la vârsta de 67 de ani, se afla sub tratament medical pentru insuficienţă cardiacă severă.

Glenn Cornick a cântat cu trupa Jethro Tull de la înfiinţarea acesteia, în 1967, şi până în 1970. Solistul şi flautistul trupei, Ian Anderson, a declarat pe site-ul formaţiei că Glenn Cornick a adus ”bravură” în stilul concertistic al trupei Jethro Tull, iar contribuţia pe care acesta a adus-o industriei muzicale este una considerabilă. Glenn Cornick era căsătorit cu Brigitte Martinez-Cornick, cu care a avut trei copii: Drew, Molly şi Alex.

Jethro Tull, trupă formată în anul 1967, în oraşul Blackpool din Anglia, a fost un fenomen unic în istoria muzicii. Concepută ca o formație de blues psihedelic, muzica Jethro Tull a fost întotdeauna un amalgam de mai multe stiluri, inclusiv blues, jazz, folk, medieval, clasic, hard rock, alături de influenţe ale muzicii electronice. Muzica trupei îşi are rădăcinile în blues-ul britanic al anilor '60 şi este marcată de o tonalitate vocală ieşită din comun, căreia i-a fost adăugat sunetul flautului. Iniţial, formaţia cânta un blues rock experimental, însă ulterior a inclus şi elemente de rock clasic, folk, jazz şi art rock. Cunoscut ca omul care a introdus flautul în muzica rock, Ian Anderson este ”creierul” din spatele a tot ce a creat Jethro Tull. Trupa şi-a creat singură drumul în muzică, revoluţionând foarte mult limbajul muzical al epocii. De-a lungul lungii lor cariere, Ian Anderson şi Jethro Tull au lansat 30 de albume, vânzând peste 60 de milioane de copii în toată lumea.

Amestecul de hard rock, folk, blues şi versuri profunde, dar şi ironia ideilor şi îmbinarea între vers şi expresie muzicală au adus trupei 11 discuri de aur şi patru de platină. ”Aqualung”, ”Thick as a Brick”, ”Locomotive Breath”, ”Too Old to Rock'n'Roll: Too Young to Die” sunt doar câteva dintre piesele formaţiei britanice care au făcut istorie.