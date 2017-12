A murit cântăreaţa Fontella Bass

Cântăreaţa americană de muzică soul Fontella Bass, devenită celebră graţie piesei ”Rescue Me” din 1965, a murit la vârsta de 72 de ani, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unei crize cardiace. Cântăreaţa a murit într-un spital din oraşul ei natal, Saint Louis, statul Missouri, a precizat familia artistei. Fontella Bass suferise o altă criză cardiacă pe 2 decembrie.

Comparată uneori cu Aretha Franklin, Fontella Bass a înregistrat primele succese muzicale alături de Bobby McClure, în anul 1965, cu piese precum ”Don\'t Mess Up A Good Thing” şi ”You\'ll Miss Me (When I\'m Gone)”, ambele ajungând pe poziţii înalte în topurile pop şi R&B. Piesa care a făcut-o însă celebră este ”Rescue Me”, lansată în toamna anului 1965, care a rămas în fruntea topului Billboard patru săptămâni şi a devenit unul dintre cele mai renumite cântece soul din toate timpurile. Acest cântec a fost interpretat apoi de mulţi artişti, de-a lungul anilor, inclusiv de staruri pop precum Linda Ronstadt şi Cher, iar cel mai recent, în anul 2000, de grupul britanic Nu Generation, care a remixat această piesă şi a transformat-o într-una aparţinând genului dance. Cover-ul grupului Nu Generation, intitulat ”In Your Arms (Rescue Me)”, a reuşit să ajungă printre primele 10 piese din topul britanic. Fontella Bass s-a bucurat de un succes mai moderat cu un album gospel, în anii ’90, însă nu a mai atins acelaşi nivel de popularitate pe care l-a avut cu ”Rescue Me”.

Artista americană a fost căsătorită cu trompetistul şi compozitorul de jazz Lester Bowie, cu care a avut patru copii.