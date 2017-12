A murit cântăreaţa R&B Teena Marie

Cântăreaţa şi compozitoarea de muzică R&B Teena Marie, celebră pentru hiturile din anii ‘80 precum “Lovergirl” şi “Ooo La La La”, a murit duminică, la Los Angeles, la vârsta de 54 de ani. Nu se ştie, deocamdată, cauza morţii, însă prietena ei, percuţionista Sheila E, a relatat pe contul său de Twitter că Teena Marie a suferit mai multe atacuri cerebrale în ultima vreme.

Teena Marie, pe numele adevărat Mary Brockert, a fost una dintre puţinele cântăreţe albe care au avut succes, în SUA, în topurile R&B, dominate de artiştii afro-americani. O “protejată” a cântăreţului Rick James, a semnat un contract cu Motown Records în anul 1975 şi şi-a lansat primul album, patru ani mai târziu. Materialul discografic, compus în mare parte de James, i-a făcut pe fani să creadă că Teena Marie era de culoare. “I\'m a Sucker For You”, un duet realizat cu Rick James, a ajuns pe locul opt în topul Billboard dedicat cântăreţilor de culoare. “Am fost întotdeauna acceptată de comunitatea de culoare şi cred că acesta este un lucru minunat”, a declarat Teena Marie pentru revista “Jet”, în 2006. A lansat cel de-al 13-lea album, intitulat “Conga Square”, în 2009, pe acest material discografic simţindu-se influenţele de jazz de la Sarah Vaughan şi Billie Holiday. Cariera ei a ajuns într-un moment de vârf din 2004, când şi-a lansat un nou album cu o casă de discuri din New Orleans. “La Dona” a ajuns pe locul şase în Billboard 200, aceasta fiind prima dată când a ajuns în Top 20. Unul dintre cântecele de pe album, “Still in Love”, au adus-o în Hot 100 pentru prima dată din 1988. Două dintre albumele ei, “It Must Be Magic” din 1981 şi “Starchild” din 1984, s-au vândut în peste 500.000 de exemplare fiecare, potrivit Recording Industry Association of America. Următorul album lansat după ce a plecat de la Motown, după o luptă în instanţă, a conţinut hitul “Lovergirl”, care s-a situat pe locul al patrulea în Hot 100. Şi piesa “Ooo La La La” a ajuns pe locul întâi în topurile R&B în 1988.