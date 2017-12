A murit cântăreţul de blues Bobby Bland

Cântăreţul Bobby „Blue” Bland, un pionier al stilului modern soul-blues, a încetat din viaţă, duminică, la vârsta de 83 de ani. Informaţia a fost comunicată de Memphis Music Foundation. Bobby Bland a fost inclus în Blues Hall of Fame, în 1981, şi în Rock and Roll Hall of Fame, în 1992. Printre piesele sale de succes se numără „Turn on Your Love Light”, „Further on Up the Road” sau „I Pity the Fool”.

Bobby Bland, denumit şi „The Lion of The Blues”, în traducere „Leul blues-ului“, s-a născut în 1930, în statul american Tennessee. S-a mutat la Memphis în anul 1947, unde a început să combine elemente de gospel, blues şi R&B, alăturându-se trupei Beale Streeters, un grup din care mai făceau parte Johnny Ace, B.B. King şi Junior Parker. Bobby Bland a primit un premiu Grammy pentru întreaga carieră, în anul 1997.