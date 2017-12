A murit cântăreţul de blues Willie “Big Eyes” Smith

Cântăreţul american de blues Willie „Big Eyes” Smith, recompensat cu un premiu Grammy în luna februarie, a murit în urma unui atac cerebral, la Chicago, la vârsta de 75 de ani, potrivit unui comunicat postat pe site-ul artistului. Decesul muzicianului american s-a produs la mai puţin de şase luni de la moartea unui alt maestru al genului, Joe Willie „Pinetop” Perkins, care a murit la vârsta de 97 de ani, pe 21 martie. Cei doi au fost recompensaţi cu Grammy, în acest an, la categoria Cel mai bun album de blues tradiţional pentru discul lor comun „Joined at the Hip”, lansat în 2010. Deşi acesta a fost primul său premiu Grammy, primit la vârsta de 75 de ani, Willie Smith are în spate o carieră îndelungată, muzicianul american colaborând adeseori cu legendarul Muddy Waters.

Născut în localitatea Helena din statul Arkansas, în 1936, Willie Smith s-a mutat la Chicago la vârsta de 17 ani, unde a asistat pentru prima dată la un concert susţinut de Muddy Waters. Ulterior, a fost inclus în trupa acestuia, în care a cântat la tobe, la începutul anilor 1960. În 1968, Willie Smith a renunţat pentru o vreme la muzică şi s-a întreţinut muncind în domenii diverse, devenind la un moment dat şofer de taxi în Chicago. A revenit în trupa lui Muddy Watters în 1968 şi a cântat cu acesta în anii 1970, perioadă în care Muddy Watters a primit şase premii Grammy. În afară de tobe, Willie Smith cânta la muzicuţă şi era totodată un bun solist vocal. În anii 1980, a cântat cu trupa Legendary Blues Band, alături de Joe Willie Perkins, Louis Myers, Calvin Jones şi Jerry Portnoy.