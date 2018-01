A murit cea mai în vârstă actriță din lume

Connie Sawyer, cea mai în vârstă actriță din lume încă în activitate, care a jucat în filme alături de actori celebri, de la Frank Sinatra la James Franco, a murit la 105 ani, în Los Angeles.

Actrița americană, care a debutat la 18 ani și avea peste 140 de roluri la activ, majoritatea de mică dimensiune, a murit la sfârșitul săptămânii trecute, în azilul dedicat artiștilor în care locuia, Motion Picture & Television Country House, din Woodland Hills, Los Angeles.

Pe numele real Rosie Cohen, actrița s-a născut pe 27 noiembrie 1912. La 19 ani, s-a mutat la New York, unde a fost actriță și dansatoare în cluburi de noapte și de vodevil.

În 1948, după ce și-a schimbat numele în Connie Sawyer, a debutat pe Broadway, alături de Morey Amsterdam, în comedia "Hilarities", de Garson Kanin.

Pe când se apropia de vârsta de 50 de ani, Sawyer a primit un rol de bețivă în comedia lui Frank Capra "A Hole in the Head" (1959), unde a jucat cu Frank Sinatra și Edward G. Robinson.

Connie Sawyer a jucat ulterior în seriale celebre, precum "Starsky and Hutch", "Seinfeld", "Will and Grace", "ER", "NCIS : Los Angeles", iar una dintre ultimele sale apariții a fost în serialul "Ray Donovan".

De asemenea, a jucat în filme precum "Pineapple Express" (2008), alături de James Franco, și în "Dumb and Dumber" (1994), alături de Jim Carrey,

Sawyer a mai jucat în filmul lui Rob Reiner "When Harry Met Sally" (1989), precum și în "The Way West" (1967), "True Grit" (1969), "Bob & Carol & Ted & Alice" (1969), "The Man in the Glass Booth" (1975), "Oh, God!" (1977), "Foul Play" (1978), "Out of Sight" (1998), "Something’s Gotta Give" (2003).

În urmă cu câteva luni, actrița declara pentru revista People: "Nu sunt multe persoane care au 105 ani. Spun mereu că trebuie să te miști, să nu rămâi pe canapea. Înainte, înotam, jucam golf. Mă mișcam tot timpul și aveam noroc. Și apoi părinții mei au fost longevivi. Tata a murit la 91 de ani, iar mama a murit la 89, au avut gene bune".